Δείτε πώς θα είναι ο άνθρωπος του 2050 - Τρομάζει η πρόβλεψη της τεχνητής νοημοσύνης

Πρόβλημα στα πόδια

Εν τω μεταξύ, ο υπερβολικός χρόνος που περνάμε μπροστά από την οθόνη μειώνει το ανοιγοκλείσιμο των ματιών και «αναγκάζει τα μάτια να εστιάζουν σε μια απόσταση για πολύ ώρα», με αποτέλεσμα «ξηρότητα, θολή όραση, πονοκεφάλους και δυσκολία στην εστίαση».Οι παρατεταμένες περίοδοι καθιστικής στάσης έχουν επιβραδύνει το κυκλοφορικό σύστημα του «Σαμ», προκαλώντας συσσώρευση υγρών στους αστραγάλους και τα πόδια, με αποτέλεσμα το πρήξιμο. Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν κιρσούς και, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, αυξημένο κίνδυνο θρόμβων αίματος.