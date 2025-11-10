Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Δείτε πώς θα είναι ο άνθρωπος του 2050 - Τρομάζει η πρόβλεψη της τεχνητής νοημοσύνης
Η εικόνα του «Σαμ» σχεδιάστηκε με βάση τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμούς Υγείας και του CDC για τις συνέπειες της καθιστικής ζωής
«Μαύρες» είναι οι προβλέψεις των μηχανών τεχνητής νοημοσύνης για το πώς θα μοιάζει ο άνθρωπος το 2050 αν δεν σηκωθεί από τον καναπέ του.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που πήραν οι ειδικοί της εφαρμογής καταγραφής βημάτων WeWard, θα έχουμε κακή στάση σώματος, πρόωρη γήρανση και άλλα συμπτώματα που προκαλούνται από την καθιστική ζωή
Παρουσίασαν, μάλιστα, και τον «Σαμ», ο οποίος σχεδιάστηκε με βάση τα δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το CDC και άλλες πηγές ως «μια ιατρικά τεκμηριωμένη πρόβλεψη για το πώς η αδράνεια μπορεί να επηρεάσει την φυσική μας εμφάνιση και τη γενική μας υγεία».
«Στη σημερινή κουλτούρα της ευκολίας, απλές εργασίες όπως η παραγγελία φαγητού, οι επαγγελματικές συναντήσεις και η επικοινωνία με φίλους μπορούν πλέον να γίνουν απευθείας από τον καναπέ σας. Προσθέστε σε αυτό τις ώρες που περνάμε σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης και καταλήγουμε να περνάμε άπειρο χρόνο καθισμένοι πίσω από μια οθόνη» αναφέρεται στην έκθεση της WeWard όπου υπενθυμίζεται ότι ο καθιστικός τρόπος ζωής μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού, καρδιακών παθήσεων, διαβήτη, καρκίνου, ακόμη και άνοιας.
Με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα αυξήσει την πιθανότητα να υποφέρει από καρδιακές παθήσεις και διαβήτη.
Η επιπλοκή δεν είναι μόνο αισθητική, αλλά συχνά οδηγεί σε χρόνιο πόνο στους ώμους και τον αυχένα.
Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση στο μπλε φως των οθονών μπορεί να προκαλέσει σημάδια «πρόωρης γήρανσης και υπερχρωματισμού του δέρματος», γράφει το WeWard.
Κάντε δίαιταΟ καθιστικός τρόπος ζωής του «Σαμ» τον έχει κάνει να πάρει βάρος, καθώς το λίπος συσσωρεύεται γύρω από τη μέση του.
Scroll-iosisΤο σκύψιμο, δε, πάνω από οθόνες έχουν ως αποτέλεσμα το κεφάλι του «Σαμ» να γέρνει προς τα εμπρός και την πλάτη να καμπυλώνει — ένα σύμπτωμα που είναι γνωστό ως «tech neck».
Κόκκινα μάτιαΗ συνεχής αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα τελευταία αντιγηραντικά προϊόντα μπορεί, παραδόξως, να επιταχύνει τη διαδικασία, όπως υποδηλώνει η καταβεβλημένη εμφάνιση του «Σαμ».
Εν τω μεταξύ, ο υπερβολικός χρόνος που περνάμε μπροστά από την οθόνη μειώνει το ανοιγοκλείσιμο των ματιών και «αναγκάζει τα μάτια να εστιάζουν σε μια απόσταση για πολύ ώρα», με αποτέλεσμα «ξηρότητα, θολή όραση, πονοκεφάλους και δυσκολία στην εστίαση».
Πρόβλημα στα πόδιαΟι παρατεταμένες περίοδοι καθιστικής στάσης έχουν επιβραδύνει το κυκλοφορικό σύστημα του «Σαμ», προκαλώντας συσσώρευση υγρών στους αστραγάλους και τα πόδια, με αποτέλεσμα το πρήξιμο. Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν κιρσούς και, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, αυξημένο κίνδυνο θρόμβων αίματος.
