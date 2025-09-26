Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Καινοτόμα φάρμακα: Πώς θα λειτουργεί το νέο κανάλι που ρυθμίζει την πρόσβαση - Αποκλειστικό του ygeiamou
Η Ελλάδα προχωρά στη δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας με ετήσια χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ, ώστε να αποζημιώνονται ξεχωριστά τα νέα και καινοτόμα φάρμακα και να διευκολύνεται η πρόσβαση των ασθενών
Προχωρά η ίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας στη χώρα μας, δηλαδή του ξεχωριστού προϋπολογισμού αποζημίωσης νέων και καινοτόμων φαρμάκων ώστε να μην καλύπτονται από το ίδιο κονδύλι με άλλα φάρμακα και να είναι περισσότερο εύκολο να φτάσουν στη χώρα μας και κατ’ επέκταση στους ασθενείς που τα χρειάζονται.
Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) για χρηματοδότηση του Ταμείου Καινοτομίας με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, το Υπουργείο Υγείας έχει επεξεργαστεί μία πρόταση που απέστειλε στη φαρμακοβιομηχανία. Την ερχόμενη εβδομάδα, μάλιστα, αναμένεται συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου και τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών.
