Καινοτόμα φάρμακα: Πώς θα λειτουργεί το νέο κανάλι που ρυθμίζει την πρόσβαση - Αποκλειστικό του ygeiamou

Η Ελλάδα προχωρά στη δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας με ετήσια χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ, ώστε να αποζημιώνονται ξεχωριστά τα νέα και καινοτόμα φάρμακα και να διευκολύνεται η πρόσβαση των ασθενών