Αδυνάτισμα και με χάπι - Νέα θεραπεία υπόσχεται απώλεια 12% του βάρους

Η εταιρεία Eli Lilly, που έχει το Mounjaro, παρασκεύασε το χάπι αδυνατίσματος Orforglipron - Αντίθετα με τα ενέσιμα σκευάσματα, η θεραπεία με χάπι θα είναι φτηνότερη για τους ασθενείς και τα εθνικά συστήματα υγείας