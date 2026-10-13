Στην Πορταριά και τη Μακρινίτσα για ένα ιδανικό Σαββατοκύριακο

Είναι χωριά φωτογενή, με τουριστική ανάπτυξη, αλλά και την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική τους ακέραιη, με πολλά αξιοθέατα, καλές υποδομές και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Βόλο.

Στην Πορταριά

Γιατί να πάτε