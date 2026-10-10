Η Κατερίνα Στικούδη επέστρεψε στη σκηνή λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της, δείτε βίντεο
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Κατερίνα Στικούδη Σκηνή Πατέρας Θάνατος

Η Κατερίνα Στικούδη επέστρεψε στη σκηνή λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την απώλεια του Νίκου Στικούδη με ανάρτησή της την Τρίτη 6 Οκτωβρίου

Η Κατερίνα Στικούδη επέστρεψε στη σκηνή λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σκηνή επέστρεψε η Κατερίνα Στικούδη λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Η τραγουδίστρια, το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, είχε πρεμιέρα μαζί με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο Baraonda Music Hall και παρά τις δύσκολες στιγμές που βιώνει, τραγούδησε και χόρεψε, εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους με το σόου της.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Instagram του νυχτερινού κέντρου, η Κατερίνα Στικούδη παρουσιάζεται με ένα μίνι φόρεμα, σε μαύρο χρώμα, με στρας και πούπουλα, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς άλλαξε πολλαπλά look.

Δείτε βίντεο



Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως έχασε τον πατέρα της Νίκο, με μία συγκινητική ανάρτηση την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. 

«Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι' γω σ' αυτόν τον κόσμο... Καλό ταξίδι μπαμπά μου… Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου... Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό… το τραγουδούσες συνέχεια στην γυναίκα σου παίζοντας κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε...», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας από την παιδική ηλικία του πατέρα της και τη συνόδευσε με το τραγούδι της Καίτης Χωματά «Χαλάλιν του».

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Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ

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