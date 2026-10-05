3 ξεχωριστές εμπειρίες στην Καβάλα του φθινοπώρου
3 ξεχωριστές εμπειρίες στην Καβάλα του φθινοπώρου
Από τη μία η θάλασσα και από την άλλη η ιστορία. Μία υπέροχη πόλη της Μακεδόνιας ξεδιπλώνει τα μυστικά της.
Μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλές ημέρες για να αισθανθείς ότι έζησες μόλις μία πραγματικά συναρπαστική απόδραση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας καινούργιος προορισμός, ένα αυτοκίνητο, αρκετή διάθεση για εξερεύνηση και ένα 24ωρο γεμάτο εικόνες. Κάπως έτσι ξεκίνησε και αυτό το ταξίδι στην Καβάλα: σύντομο, αυθόρμητο και τελικά πολύ πιο απολαυστικό απ’ όσο μπορούσαμε αρχικά να φανταστούμε.
Η Καβάλα είναι από εκείνες τις πόλεις που σε κερδίζουν πριν ακόμη αρχίσεις να τις εξερευνάς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο απλώνεται αμφιθεατρικά πάνω από τη θάλασσα, τα σπίτια που μοιάζουν να ανηφορίζουν προς τον λόφο, το κάστρο που παρακολουθεί την πόλη από ψηλά και το λιμάνι που της δίνει διαρκώς την αίσθηση της κίνησης. Είναι βόρεια Ελλάδα και Αιγαίο ταυτόχρονα. Μια πόλη με βαλκανική ιστορία, οθωμανικά και βυζαντινά ίχνη, παλιές καπναποθήκες, γειτονιές γεμάτες ζωή και μια προκυμαία που σε κάνει να θέλεις να περπατήσεις χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Είχαμε στη διάθεσή μας μόλις 24 ώρες και γι’ αυτό θέλαμε να τις αξιοποιήσουμε διαφορετικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η Καβάλα είναι από εκείνες τις πόλεις που σε κερδίζουν πριν ακόμη αρχίσεις να τις εξερευνάς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο απλώνεται αμφιθεατρικά πάνω από τη θάλασσα, τα σπίτια που μοιάζουν να ανηφορίζουν προς τον λόφο, το κάστρο που παρακολουθεί την πόλη από ψηλά και το λιμάνι που της δίνει διαρκώς την αίσθηση της κίνησης. Είναι βόρεια Ελλάδα και Αιγαίο ταυτόχρονα. Μια πόλη με βαλκανική ιστορία, οθωμανικά και βυζαντινά ίχνη, παλιές καπναποθήκες, γειτονιές γεμάτες ζωή και μια προκυμαία που σε κάνει να θέλεις να περπατήσεις χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Είχαμε στη διάθεσή μας μόλις 24 ώρες και γι’ αυτό θέλαμε να τις αξιοποιήσουμε διαφορετικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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