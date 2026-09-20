Κυριακάτικη εξόρμηση στην Ανατολική Αττική

Η ανατολική Αττική από το Σέσι μέχρι και το Πόρτο Ράφτη είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και όμορφες περιοχές του νομού. Έχει πράσινο, έχει ωραίες παραλίες αλλά και πολύ αρχαιολογικό ενδιαφέρον και ενδείκνυται για βόλτες ξανά και ξανά. Είτε με παρέα είτε με την οικογένειά σας αλλά ακόμα και μόνοι σας έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του προγράμματός σας μπορείτε να συνδυάσετε βουτιές, πεζοπορίες και πολιτισμό.

Μια από τις εξορμήσεις που μπορείτε να κάνετε είναι αυτή στον Αρχαιολογικό Χώρο της Βραυρώνας ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρχαιότητας αφιερωμένο στη Βαυρωνία Αρτέμιδα. Η φήμη του ιερού ήταν πολύ μεγάλη ήδη από το 700 π.Χ. ωστόσο έφτασε στην ακμή του το δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ. Ο ναός που σώζεται σήμερα κατασκευάστηκε στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. από ντόπιο πωρόλιθο, ωστόσο υπήρχε και παλαιότερος ναός κατά τα αρχαϊκά χρόνια εκεί που σήμερα είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται και το μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον μουσείο ενώ αυτό που κάνει τον αρχαιολογικό χώρο ακόμα πιο ενδιαφέρων είναι ο υγροβιότοπος με τον οποίο συνορεύει.



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