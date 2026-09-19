Οι καλύτερες κοντινές διαδρομές με ορμητήριο τον Βόλο

Ένα από τα μεγάλα προσόντα του Βόλου είναι η γειτνίασή του τόσο με τους οικισμούς του Παγασητικού όσο και με τα κοντινά του χωριά του Πηλίου, την Πορταριά και τη Μακρινίτσα.



Βόλος- Λεχώνια-Καλά Νερά

Η μόλις 20 χλμ. διαδρομή προς το Νότιο Πήλιο είναι ιδιαίτερα δημοφιλής το καλοκαίρι, χάρη στις ωραίες παραλίες, τα τσιπουράδικα και τις ψαροταβέρνες, αλλά και τον χειμώνα για βόλτες πλάι στη θάλασσα. Στην περιοχή υπάρχουν πολλές εξοχικές κατοικίες.