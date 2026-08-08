Πυργί: Mία μεγάλη βόλτα στο χωριό της Χίου με τους τοίχους σαν κέντημα

Φτάνεις στο Πυργί και δεν ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις. Οι τοίχοι σε περικυκλώνουν ασπρόμαυροι, από το κατώφλι ως τη στέγη, γεμάτοι σχέδια που ανεβαίνουν σε ζώνες και θυμίζουν παρτιτούρα.

Τα λένε ξυστά και είναι το σήμα κατατεθέν του τόπου. Ρόμβοι, τρίγωνα, κλαδιά, πουλιά, βαλμένα με τάξη πάνω σε κάθε πρόσοψη. Ο τεχνίτης στρώνει πρώτα ασβεστοκονίαμα με μαύρη άμμο, το ασπρίζει με ασβέστη και, όσο εκείνος παραμένει νωπός, χαράζει τα σχέδια με διαβήτη και χάρακα, ξύνοντας το λευκό στρώμα για να αποκαλυφθεί το μαύρο από κάτω. Διόρθωση εκ των υστέρων δεν γίνεται.