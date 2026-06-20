3 υπέροχες οάσεις πρασίνου στην καρδιά της Βαλέτας

Εξωστρεφής, στραμμένη προς το ζωηρό μπλε της θάλασσας αλλά και γεμάτη χρώματα, λουσμένη στο δυνατό φως του ήλιου. Η Βαλέτα αποτελεί την επιτομή της μεσογειακής ιστορικής πόλης, της οποίας η ανεξάντλητη πολιτιστική κληρονομιά δηλώνει παρούσα σε κάθε βήμα. Παραμυθένια και ζωηρή, χαλαρή και οικεία, υποδέχεται τα εκατομμύρια των επισκεπτών της με την ίδια φιλόξενη διάθεση που το φυσικό της λιμάνι υποδέχθηκε το Τάγμα των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, πέντε αιώνες πριν.

Σ΄ αυτούς, εξάλλου, οφείλεται η ίδια η ύπαρξη της γεμάτης θησαυρούς, θρύλους και συναρπαστικά αφηγήματα δοξασμένης πρωτεύουσας που έχτισαν το 1565, δίνοντάς της το όνομα του Μεγάλου Μάγιστρου Jean Parisotdela Vallette. Όπως και η όψη μιας εκτεταμένης καστρόπολης, που τόσο γοητεύει όσους περιδιαβαίνουν τους αναγεννησιακούς δρόμους και τα δαιδαλώδη σοκάκια της ανακαλύπτοντας ένα ακόμη σημείο με μαγευτική θέα, όσους κατακλύζουν τα café στις πλαισιωμένες από μνημεία πλατείες, όσους θαμπώνονται από τον πλούτο που της άφησαν παρακαταθήκη οι Γλώσσες των Ιπποτών και όσους την αξιοποιούν σαν εφαλτήριο για μια ημερήσια εκδρομή στις τρεις ιστορικές πόλεις απέναντί της ή στα γραφικά, γειτονικά της Μάλτας νησιά.



