3 υπέροχες οάσεις πρασίνου στην καρδιά της Βαλέτας
3 υπέροχες οάσεις πρασίνου στην καρδιά της Βαλέτας
Κήποι ιστορικοί, ευωδιαστοί, γαλήνιοι, με θέα και δροσιά, προσφέρονται για χαλάρωση στην πολύβουη πρωτεύουσα της Μάλτας.
Εξωστρεφής, στραμμένη προς το ζωηρό μπλε της θάλασσας αλλά και γεμάτη χρώματα, λουσμένη στο δυνατό φως του ήλιου. Η Βαλέτα αποτελεί την επιτομή της μεσογειακής ιστορικής πόλης, της οποίας η ανεξάντλητη πολιτιστική κληρονομιά δηλώνει παρούσα σε κάθε βήμα. Παραμυθένια και ζωηρή, χαλαρή και οικεία, υποδέχεται τα εκατομμύρια των επισκεπτών της με την ίδια φιλόξενη διάθεση που το φυσικό της λιμάνι υποδέχθηκε το Τάγμα των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, πέντε αιώνες πριν.
Σ΄ αυτούς, εξάλλου, οφείλεται η ίδια η ύπαρξη της γεμάτης θησαυρούς, θρύλους και συναρπαστικά αφηγήματα δοξασμένης πρωτεύουσας που έχτισαν το 1565, δίνοντάς της το όνομα του Μεγάλου Μάγιστρου Jean Parisotdela Vallette. Όπως και η όψη μιας εκτεταμένης καστρόπολης, που τόσο γοητεύει όσους περιδιαβαίνουν τους αναγεννησιακούς δρόμους και τα δαιδαλώδη σοκάκια της ανακαλύπτοντας ένα ακόμη σημείο με μαγευτική θέα, όσους κατακλύζουν τα café στις πλαισιωμένες από μνημεία πλατείες, όσους θαμπώνονται από τον πλούτο που της άφησαν παρακαταθήκη οι Γλώσσες των Ιπποτών και όσους την αξιοποιούν σαν εφαλτήριο για μια ημερήσια εκδρομή στις τρεις ιστορικές πόλεις απέναντί της ή στα γραφικά, γειτονικά της Μάλτας νησιά.
Σ΄ αυτούς, εξάλλου, οφείλεται η ίδια η ύπαρξη της γεμάτης θησαυρούς, θρύλους και συναρπαστικά αφηγήματα δοξασμένης πρωτεύουσας που έχτισαν το 1565, δίνοντάς της το όνομα του Μεγάλου Μάγιστρου Jean Parisotdela Vallette. Όπως και η όψη μιας εκτεταμένης καστρόπολης, που τόσο γοητεύει όσους περιδιαβαίνουν τους αναγεννησιακούς δρόμους και τα δαιδαλώδη σοκάκια της ανακαλύπτοντας ένα ακόμη σημείο με μαγευτική θέα, όσους κατακλύζουν τα café στις πλαισιωμένες από μνημεία πλατείες, όσους θαμπώνονται από τον πλούτο που της άφησαν παρακαταθήκη οι Γλώσσες των Ιπποτών και όσους την αξιοποιούν σαν εφαλτήριο για μια ημερήσια εκδρομή στις τρεις ιστορικές πόλεις απέναντί της ή στα γραφικά, γειτονικά της Μάλτας νησιά.
Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα