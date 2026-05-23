Απόδραση στον παραδεισένιο κόλπο Χα Λονγκ του Βιετνάμ

Ξεχάστε για τα καλά την καθημερινότητά σας, περνώντας μερικές ημέρες κάνοντας δραστηριότητες στον μαγικό κόλπο Χα Λονγκ, με τα σμαραγδένια νερά, τα χιλιάδες νησάκια, τα πλωτά χωριά, τα σπήλαια και τις κρυφές παραλίες.

Το Βιετνάμ συγκαταλέγεται στους πιο συναρπαστικούς προορισμούς της νοτιοανατολικής Ασίας, που συνδυάζει εντυπωσιακή φύση, μακραίωνη ιστορία και σπουδαία μνημεία της φύσης και των ανθρώπων. Στη χώρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνολικά 8 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο κόλπος Χα Λονγκ με τους χιλιάδες ασβεστολιθικούς βράχους, τα αυτοκρατορικά μνημεία της Χουέ, η παλιά πόλη του Χόι Αν και το ιερό Μι Σον. Από τις βουδιστικές παγόδες και την αποικιακή αρχιτεκτονική έως τους ορυζώνες, τα πλωτά χωριά και τα τοπία του Μεκόνγκ, το ταξίδι στο Βιετνάμ προσφέρει μεγάλες εναλλαγές εικόνων και εμπειριών. Ξεχωριστή θέση κατέχει και η βιετναμέζικη κουζίνα, γνωστή για τα φρέσκα υλικά, τα αρωματικά βότανα και την ισορροπία των γεύσεών της.