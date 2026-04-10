Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα με παραδοσιακά πιάτα από όλη την Ελλάδα

Είναι αυτές οι μικρές απολαύσεις τελετουργικής προσέγγισης, που οι αναφορές τους χάνονται στα βάθη των χρόνων. Είναι τα πασχαλινά τραπεζώματα, που έρχονται ως απότοκος ενός χειμώνα που κερδήθηκε και της ελπιδοφόρας προσέγγισης που φέρνει η άνοιξη.

Είναι οι συναντήσεις της Λαμπρής, όπου θα συγκεντρωθούμε γύρω από ένα τραπέζι, θα υψώσουμε τα ποτήρια μας και θα πιούμε στην υγεία και στις χαρές, με το «Αληθώς ο Κύριος» να μας συντροφεύει και να δίνει ανάλογα την οπτική του καθενός, τη δύναμη να συνεχίσουμε.