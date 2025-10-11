Τα πολλά πρόσωπα της Ξάνθης: Εξερευνώντας τα αξιοθέατα ενός πολυσυλλεκτικού προορισμού
Τα πολλά πρόσωπα της Ξάνθης: Εξερευνώντας τα αξιοθέατα ενός πολυσυλλεκτικού προορισμού

Από τη μία η Παλιά Πόλη, οι καπνακαποθήκες, τα μουσεία και από την άλλη η σύγχρονη πλευρά της Ξάνθης

Χιλιάδες επισκέπτες βάζουν κάθε χρόνο στο πρόγραμμά τους μια επίσκεψη στην πολύχρωμη Παλιά Πόλη της Ξάνθης, αλλά και στη σύγχρονη, που είναι γεμάτη ζωντάνια. Αμέτρητα είναι τα αξιοθέατα σε όλο τον νομό, με κορυφαία τα Στενά του Νέστου, τη λίμνη Βιστωνίδα, τα αρχαία Άβδηρα και τη Ροδόπη με το δάσος Χαϊντούς και τους καταρράκτες του Λειβαδίτη.

Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης

Λιθόστρωτα σοκάκια και μικρές πλατείες. Σπίτια με νεοκλασική ή με οθωμανική αρχιτεκτονική. Σαχνισιά, περίτεχνα μπαλκόνια και κιγκλιδώματα, διακοσμητικά στοιχεία σε πορτοπαράθυρα και μπαλκόνια, κήποι με λουλούδια, πολύχρωμες τοιχοποιίες. Εκκλησιαστικά μνημεία. Δεκάδες καφέ και μπαράκια, εστιατόρια, ταβέρνες. Και η οδός Ορφέως που βουίζει σαν κυψέλη καθώς φοιτητές, τουρίστες, οικογένειες, ζευγάρια και παρέες γεμίζουν τα τραπεζάκια καθημερινά.
