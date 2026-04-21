Νευρικότητα στις ευρωαγορές εν αναμονή της λήξης της εκεχειρίας
Τα χρηματιστήρια επηρεάζονται από τη σύγχυση που επικρατεί γύρω από τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, η οποία μετατέθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ για το βράδυ της Τετάρτης
Με μεικτές τάσεις και έκδηλη επιφυλακτικότητα άνοιξαν την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις αντιφατικές ειδήσεις γύρω από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά 0,07% και διαπραγματεύεται στις 621,90 μονάδες. Ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,45% στις 24.555,50 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,1% στις 10.619,83 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,02% στις 8.329,45 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 κινείται ανοδικά κατά 0,34% στις 18.322,80 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,37% στις 48.385,50 μονάδες.
Το ενδιαφέρον παραμένει «καρφωμένο» στην επικείμενη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Bloomberg, εκπνέει το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ουάσιγκτον). Παρά την αρχική τάση για υψηλότερο άνοιγμα, η σύγχυση σχετικά με την ακριβή ώρα λήξης της εκεχειρίας και η εμπρηστική ρητορική του Λευκού Οίκου κρατούν τους επενδυτές σε εγρήγορση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα