Η πράσινη όαση της Πορτογαλίας που αλλάζει τον τουρισμό ευεξίας
Η πράσινη όαση της Πορτογαλίας που αλλάζει τον τουρισμό ευεξίας
Το πρώτο πιστοποιημένο «θεραπευτικό δάσος» της Νότιας Ευρώπης.
Περίπου 80 λεπτά νότια του Πόρτο, κοντά στη λουτρόπολη Luso, ένα από τα ιδιαίτερα φυσικά τοπία της Πορτογαλίας γίνεται ο πρώτος προορισμός της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Νότιας Ευρώπης που λαμβάνει επίσημη πιστοποίηση ως «θεραπευτικό δάσος».
Το Bussaco National Forest, μια καταπράσινη έκταση 1.050 στρεμμάτων που περιβάλλεται από τείχος μήκους περίπου 5 χλμ., απέκτησε το Healing Forest Certificate, εντασσόμενο σε μια εξαιρετικά μικρή διεθνή ομάδα δασών που έχουν σχεδιαστεί και αξιολογηθεί ώστε να μπορούν να φιλοξενούν οργανωμένες δραστηριότητες δασικής θεραπείας. Μέχρι σήμερα, οι υπόλοιπες αντίστοιχα πιστοποιημένες περιοχές βρίσκονται στην Αυστρία και τη Γερμανία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το Bussaco National Forest, μια καταπράσινη έκταση 1.050 στρεμμάτων που περιβάλλεται από τείχος μήκους περίπου 5 χλμ., απέκτησε το Healing Forest Certificate, εντασσόμενο σε μια εξαιρετικά μικρή διεθνή ομάδα δασών που έχουν σχεδιαστεί και αξιολογηθεί ώστε να μπορούν να φιλοξενούν οργανωμένες δραστηριότητες δασικής θεραπείας. Μέχρι σήμερα, οι υπόλοιπες αντίστοιχα πιστοποιημένες περιοχές βρίσκονται στην Αυστρία και τη Γερμανία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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