Φολόη: Εγκαταλελειμμένα πιάνα «ζωντανεύουν» μέσα στο μοναδικό σπερμοφυές δρυόδασος των Βαλκανίων
Φολόη: Εγκαταλελειμμένα πιάνα «ζωντανεύουν» μέσα στο μοναδικό σπερμοφυές δρυόδασος των Βαλκανίων
Παλιά πιάνα επιστρέφουν στη ζωή μέσα στο μυθικό δρυόδασος.
UPD:
Μετά την επιτυχημένη πρώτη παρουσίαση του Rebirth στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο στο πλαίσιο του This Is Athens City Festival 2026, ο performer, πιανίστας και καλλιτεχνικός παραγωγός Μελαχρινός Βελέντζας μεταφέρει το νέο του έργο μέσα στο Δρυόδασος της Φολόης σε μία one-of-a-kind ολιστική πολιτιστική εμπειρία το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπία της Ελλάδας -ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000- υποδέχεται το Rebirth και γίνεται αναπόσπαστο μέρος της δραματουργίας του.
Rebirth. Ένα βαθιά ανθρώπινο βιωματικό ταξίδι μέσα στη Φύση, που με αφορμή ένα εγκαταλελειμμένο πιάνο επαναπροσδιορίζει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη σκηνή και τους θεατές θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της μνήμης, της απουσίας και της ματαίωσης. Ο πολύπλευρος δημιουργός ενσωματώνει παλιά παρατημένα πιάνα στην καρδιά του μοναδικού σπερμοφυούς δρυοδάσους των Βαλκανίων δημιουργώντας ένα ποιητικό σύμπαν για όλα εκείνα που αγαπούσαμε και τα αφήσαμε στη μέση. Ένα από αυτά τα εγκαταλελειμμένα πιάνα θα ηχήσει ξανά μετά από χρόνια με μάρτυρες τους θεατές. Ο Μελαχρινός Βελέντζας προσκαλεί τους τελευταίους επί σκηνής για να ενορχηστρώσει τις αφηγήσεις τους συνθέτοντας τη συλλογική παρτιτούρα μιας μουσικής που έμεινε σε άρση.
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