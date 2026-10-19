Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Εκεί όπου η φύση σκεπάζει τις πληγές του πολέμου
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Εκεί όπου η φύση σκεπάζει τις πληγές του πολέμου
Ήταν μία από τις χώρες που διασχίσαμε στο φετινό μας οδοιπορικό στα Βαλκάνια.
Ταξίδια που τα θυμάσαι για τις εικόνες τους, άλλα για τους ανθρώπους που γνώρισες. Και κάποια, ελάχιστα, επειδή στο τέλος νιώθεις ότι ανακάλυψες από την αρχή έναν τόπο που νόμιζες ότι ήδη ήξερες. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν μια τέτοια έκπληξη στο φετινό μας οδοιπορικό στα Βαλκάνια. Ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων, που μας έφερε από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μέχρι τη Σερβία, τη Βοσνία και τη Βόρεια Μακεδονία.
Κάπου ανάμεσα στις ατελείωτες στροφές των επαρχιακών δρόμων, στα βουνά και στα ποτάμια, η Βοσνία άρχισε να ξεχωρίζει. Αν μια εικόνα αποτυπώνει τη χώρα, αυτή είναι ο δρόμος. Οδηγείς για ώρα με την αίσθηση ότι η φύση έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο πώς μοιάζει το τοπίο. Ειδικά στο ανατολικό και κεντρικό κομμάτι, τα βουνά, τα πυκνά δάση, τα φαράγγια και οι λίμνες συνθέτουν ένα σκηνικό σχεδόν κινηματογραφικό.
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