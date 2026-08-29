Η «κρυφή» παραλία της Λέσβου που θυμίζει Ιόνιο: Βουτιές σε γαλαζοπράσινα νερά και εξερεύνηση με μάσκα

Συνδέεται με έναν θρύλο από την εποχή της Τουρκοκρατίας και είναι αρκετά απομονωμένη – αλλά αξίζει απόλυτα η διαδρομή ως εκεί, με αυτοκίνητο ή σκάφος.

Η Παναγιά η Κρυφτή είναι ένας δυσπρόσιτος κολπίσκος κοντά στο χωριό Μελίντα. Το ξωκκλήσι της συνοδεύει ένας θρύλος που συνδέεται με την εποχή της Τουρκοκρατίας. Η θάλασσά της είναι προικισμένη με πυκνά κοπάδια ψαριών, γαλαζοπράσινα νερά και μια κοιλότητα στα βράχια με ιαματικά λουτρά, ιδανική για μια υπαίθρια, ελεύθερη εμπειρία spa για μια μικρή παρέα.

Μπορεί η Λέσβος να μη φημίζεται για το έντονο χρώμα των νερών της θάλασσάς της, ωστόσο από ένα τόσο μεγάλο και ποικιλόμορφο νησί δεν θα μπορούσαν να λείπουν ούτε οι γαλαζοπράσινοι κολπίσκοι. Ένας από τους ομορφότερους είναι αναμφίβολα η Παναγιά η Κρυφτή, που αν και βρίσκεται κοντά στο πολυσύχναστο Πλωμάρι μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται ευρύτερα γνωστή, λόγω της δυσπρόσιτης τοποθεσίας της.

Υπάρχουν δύο τρόποι να την επισκεφτεί κάποιος: είτε με ένα από τα τουριστικά σκάφη που πραγματοποιούν καθημερινά διαδρομές με αφετηρία τα γειτονικά λιμάνια είτε με αυτοκίνητο. Στη δεύτερη περίπτωση, θα χρειαστεί να διανύσετε έναν αρκετά βατό αλλά στενό χωματόδρομο (προσβάσιμο και από συμβατικά οχήματα). Θα παρκάρετε σε ένα πλάτωμα (για την ακριβή τοποθεσία, θα χρειαστείτε GPS γιατί δεν υπάρχουν πινακίδες) και από εκεί θα κατεβείτε ένα μονοπάτι, ανάμεσα σε ελαιώνες και παλαιά κτίσματα, ξεκάθαρα χαραγμένο αλλά με αρκετά μεγάλη κλίση (την οποία θα νιώσετε πιο έντονα στην ανηφόρα της επιστροφής). Εναλλακτικά, αν έχετε καλή φυσική κατάσταση και αγαπάτε την πεζοπορία, μπορείτε να διανύσετε με τα πόδια την απόσταση των 2,5 χιλιομέτρων που τη χωρίζει από το παραθαλάσσιο χωρίο Μελίντα.



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