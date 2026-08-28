«Πώς να ζήσεις το χωριό, σαν να μην είσαι απλά περαστικός»: Το Τρίκερι Μαγνησίας της ερμηνεύτριας Αλεξάνδρας Μπασπανέλου
«Πώς να ζήσεις το χωριό, σαν να μην είσαι απλά περαστικός»: Το Τρίκερι Μαγνησίας της ερμηνεύτριας Αλεξάνδρας Μπασπανέλου
Όλα δημιουργούν την παράξενη αίσθηση ενός νησιού που αποφάσισε να ανέβει στο βουνό.
Κάποιους τόπους τους επισκέπτεσαι για πρώτη φορά και, χωρίς να το καταλάβεις, νιώθεις ότι σε έχουν ήδη «υιοθετήσει». Στο Τρίκερι, έδωσα τον λόγο μου, «Τρίκερι θα σου ξανάρθω», και έτσι με αυτή την υπόσχεση επιστροφής θα ξεκινήσω να σας τα λέω.
Η δική μου σχέση με το Τρίκερι ξεκίνησε λίγο διαφορετικά από ένα συνηθισμένο ταξίδι. Μου το γνώρισαν ο Σπύρος και η Ανθούλα, ένα νεαρό ζευγάρι που αγαπώ και είχα τη χαρά να παντρέψω πρόσφατα. Ο Σπύρος είναι βέρος Τρικεριώτης και, όταν ένας τόπος σου συστήνεται από έναν άνθρωπο που τον έχει περπατήσει, τον έχει ζήσει και τον κουβαλάει μέσα του από μικρό παιδί, δεν βλέπεις μόνο αξιοθέατα. Παρατηρείς, μαθαίνεις τα δικά του σημεία αναφοράς.
Πού πίνει τον καφέ του, ποια αυλή έχει τα περισσότερα λουλούδια, σε ποιο μονοπάτι παίζουν τα παιδιά κρυφτό, πού είναι το σχολείο του χωριού, από ποια γωνιά θα δεις το ηλιοβασίλεμα. Και κυρίως, πώς να ζήσεις το χωριό, σαν να μην είσαι απλά περαστικός!
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Η δική μου σχέση με το Τρίκερι ξεκίνησε λίγο διαφορετικά από ένα συνηθισμένο ταξίδι. Μου το γνώρισαν ο Σπύρος και η Ανθούλα, ένα νεαρό ζευγάρι που αγαπώ και είχα τη χαρά να παντρέψω πρόσφατα. Ο Σπύρος είναι βέρος Τρικεριώτης και, όταν ένας τόπος σου συστήνεται από έναν άνθρωπο που τον έχει περπατήσει, τον έχει ζήσει και τον κουβαλάει μέσα του από μικρό παιδί, δεν βλέπεις μόνο αξιοθέατα. Παρατηρείς, μαθαίνεις τα δικά του σημεία αναφοράς.
Πού πίνει τον καφέ του, ποια αυλή έχει τα περισσότερα λουλούδια, σε ποιο μονοπάτι παίζουν τα παιδιά κρυφτό, πού είναι το σχολείο του χωριού, από ποια γωνιά θα δεις το ηλιοβασίλεμα. Και κυρίως, πώς να ζήσεις το χωριό, σαν να μην είσαι απλά περαστικός!
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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