Η Εμμανουέλα γύρισε στην Κομοτηνή και γράφει το επόμενο κεφάλαιο στο βαμβάκι της Ροδόπης
Η Εμμανουέλα γύρισε στην Κομοτηνή και γράφει το επόμενο κεφάλαιο στο βαμβάκι της Ροδόπης
Μας ξεναγεί στην καθημερινότητά της, από τα καφενεία της Ροδόπης μέχρι τις εκδηλώσεις των μεγαλύτερων οίκων μόδας του κόσμου
Αφού σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, η Εμμανουέλα Κουρούδη επέστρεψε χωρίς δεύτερη σκέψη στην πατρίδα της, την Κομοτηνή, για να αναλάβει, μαζί με τον αδερφό της, το οικογενειακό εκκοκκιστήριο βαμβακιού, που πλέον έχει περάσει στη τρίτη γενιά και μετράει πάνω από μισό αιώνα ζωής. Γιατί παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, η χώρα μας παραμένει στην κορυφή της βαμβακοκαλλιέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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