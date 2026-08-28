Αγαθονήσι και Αρκιοί: Ταξίδι στα ησυχαστήρια του Ανατολικού Αιγαίου
Αγαθονήσι και Αρκιοί: Ταξίδι στα ησυχαστήρια του Ανατολικού Αιγαίου
Ήσυχες παραλίες, κρυστάλλινα νερά και απόλυτη ηρεμία στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Μικρά νησιά στις πιο ανατολικές γωνιές του Αιγαίου, το Αγαθονήσι και οι Αρκιοί αποτελούν μέρος ενός συμπλέγματος που δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως η Πολυνησία του Αιγαίου. Κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, μικροί κολπίσκους και χαμηλή νησιωτική βλάστηση συνθέτουν το τοπίο σε μια από τις πιο παρθένες και ανέγγιχτες περιοχές του αρχιπελάγους. Χάρη στη μακρινή γεωγραφική τους θέση, τα νησιά αυτά έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη γαλήνη και την ηρεμία. Μην εκπλαγείτε, λοιπόν, αν εδώ συναντήσετε ελάχιστο κόσμο που απλώς απολαμβάνει την ησυχία, μακριά από τη βαβούρα και τους έντονους ρυθμούς των δημοφιλών τουριστικών προορισμών.
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