Απόδραση στην Επίδαυρο: Θέατρο και βουτιές στη βυθισμένη πολιτεία
TRAVEL.GR

Απόδραση στην Επίδαυρο: Θέατρο και βουτιές στη βυθισμένη πολιτεία

Περίπου δύο ώρες απόσταση από την Αθήνα, η Επίδαυρος είναι ένας προορισμός που συνδυάζει σωματική ξεκούραση και πνευματική ανάταση.

Απόδραση στην Επίδαυρο: Θέατρο και βουτιές στη βυθισμένη πολιτεία
Οι σχηματισμοί των πεύκων πάνω από τον ασφαλτώδη δρόμο που οδηγεί στην Αρχαία Επίδαυρο, παραπέμπουν σε γέφυρες της φύσης αλλά και στην προσπάθεια των δέντρων να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με έναν άλλο τρόπο πέρα από τις ρίζες τους. Στην όμορφη διαδρομή ξεμυτίζουν σημεία όπου το αυτοκίνητο μπορεί να κάνει ανάπαυση, οπότε, οδηγός και συνοδηγός μπορούν να πάρουν δυνάμεις τρώγοντας σπιτικό σνακ και να ατενίσουν το φυσικό τοπίο.

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