Road trip στον Αποκόρωνα και στην Αρχαία Άπτερα: Παράδοση, φύση και ιστορία σε μια διαδρομή
Road trip στον Αποκόρωνα και στην Αρχαία Άπτερα: Παράδοση, φύση και ιστορία σε μια διαδρομή
Η ιστορία παραμένει ζωντανή, οι παραδόσεις συνεχίζουν να καλλιεργούνται και η φύση καθορίζει ακόμη τον ρυθμό της ζωής.
Στο νησί που δεσπόζει στη Μεσόγειο, το ταξίδι δεν μπορεί να είναι μονότονο. Κάθε διαδρομή αποκαλύπτει νέες εικόνες, αρώματα άγριας ρίγανης και φασκόμηλου, ορεινούς όγκους, φαράγγια, αμμουδιές που μοιάζουν ατελείωτες και εκείνο το μπλε που συναντά κανείς μόνο εδώ. Η Κρήτη είναι ένας κόσμος αυτάρκης, που κάθε φορά αποκαλύπτει μια διαφορετική όψη, υφαίνοντας σταδιακά τον πλούτο της ταυτότητάς της.
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