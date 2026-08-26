Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία: Από το λιμάνι στην Ιστορία σε 52 λεπτά
Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία: Από το λιμάνι στην Ιστορία σε 52 λεπτά
Μια σύντομη διαδρομή με το τρένο που αποκαλύπτει μέσα σε λίγες ώρες δύο διαφορετικές πλευρές της Ηλείας.
Πάντα μου άρεσαν τα παράθυρα των τρένων. Έχουν τη δύναμη να μετατρέπουν και την πιο μικρή διαδρομή σε μία νέα ιστορία. Ένα σπίτι ενός περαστικού χωριού που ξεπροβάλλει για λίγο. Ένας ελαιώνας λουσμένος στο φως. Ένα χωράφι με ψηλά χρυσαφένια καλαμπόκια που χορεύουν στην μελωδία του ανέμου. Ένας επαρχιακός δρόμος που για λίγο ταξιδεύει παράλληλα με τις ράγες. Οι εικόνες διαδέχονται η μία την άλλη, σαν κινηματογραφικά καρέ, και εγώ απλώς βρίσκομαι εκεί καθισμένη στη θέση μου, κοιτώντας έξω και αφήνοντας την διαδρομή να εκτυλίσσεται.
Με τον ίδιο τρόπο ξεκινά και το σημερινό ταξίδι. Σε μία μικρή σιδηροδρομική διαδρομή, μόλις 52 λεπτών, που ενώνει δύο μεγάλους προορισμούς, ένα λιμάνι με έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της Ελλάδας.
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Με τον ίδιο τρόπο ξεκινά και το σημερινό ταξίδι. Σε μία μικρή σιδηροδρομική διαδρομή, μόλις 52 λεπτών, που ενώνει δύο μεγάλους προορισμούς, ένα λιμάνι με έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της Ελλάδας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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