Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία: Από το λιμάνι στην Ιστορία σε 52 λεπτά

Μια σύντομη διαδρομή με το τρένο που αποκαλύπτει μέσα σε λίγες ώρες δύο διαφορετικές πλευρές της Ηλείας.