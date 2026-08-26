Διακοπές στα Βραχώδη Όρη, μια εναλλακτική ιδέα
Διακοπές στα Βραχώδη Όρη, μια εναλλακτική ιδέα
Ένας σπάνιος φυσικός παράδεισος περιμένει τους ταξιδιώτες στο Εθνικό Πάρκο των Βραχωδών Ορέων, στο Κολοράντο της Βόρειας Αμερικής.
Τα Βραχώδη Όρη αποτελούν μία από τις εντυπωσιακότερες οροσειρές του πλανήτη. Εκτείνονται σε μήκος περίπου 4.800 χιλιομέτρων από τη βόρεια Βρετανική Κολομβία του Καναδά έως το Νέο Μεξικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Διασχίζουν δύο χώρες και επτά πολιτείες και αποτελούν έναν τόπο ασύλληπτης ομορφιάς, με χιονισμένες κορυφές, παγετώνες, αλπικές λίμνες, βαθιές κοιλάδες και απέραντα δάση με κωνοφόρα δέντρα.
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