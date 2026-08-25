Κάρπαθος-Κάσος: Σεπτέμβριος στα απομονωμένα διαμάντια του Αιγαίου
Κάρπαθος-Κάσος: Σεπτέμβριος στα απομονωμένα διαμάντια του Αιγαίου
Δύο πανέμορφα νησιά στα νοτιότερα άκρα των Δωδεκανήσων.
Τα δύο νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων, ανάμεσα στην Κρήτη και τη Ρόδο, σχηματίζουν μια γεωγραφική και πολιτισμική γέφυρα ανάμεσα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο: δύο τόποι τόσο κοντινοί, μα και τόσο διαφορετικοί. Εκτεθειμένες σε κάθε άνεμο που φεύγει από το Αιγαίο, η Κάσος και η Κάρπαθος ξεχωρίζουν για το άγριο ανάγλυφο, τα βραχώδη τοπία και τα βαθιά καταγάλανα νερά τους που λάμπουν κάτω από τον καυτό μεσογειακό ήλιο. Ενωμένες από την απομόνωση και το ατελείωτο μπλε, οι δύο νησιωτικές αδελφές ξεδιπλώνουν τελετουργικά μια σπάνια, ανόθευτη ομορφιά.
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