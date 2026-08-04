Πέρα από την Κοπεγχάγη: Μία διαδρομή στις πανέμορφες επαρχιακές πόλεις της Δανίας
Πέρα από την Κοπεγχάγη: Μία διαδρομή στις πανέμορφες επαρχιακές πόλεις της Δανίας
Μικρότερες πόλεις της Δανίας που ξεχωρίζουν για την ιστορία και τον χαρακτήρα τους.
Στο άκουσμα της Δανίας, ο νους πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στην Κοπεγχάγη. Μοντέρνα, με ιδιαίτερη σκανδιναβική αισθητική και πατρίδα του hygge, η Κοπεγχάγη έχει «επισκιάσει» τις μικρότερες πόλεις της χώρας, οι οποίες εξακολουθούν να διατηρούν ζωντανό τον ναυτικό χαρακτήρα του ευρωπαϊκού Βορρά. Με ιστορίες άρρηκτα συνδεδεμένες με το παρελθόν και τη στενή σχέση των Δανών με τη φύση, αυτές οι πόλεις αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να ανακαλύψουν ένα άλλο, συχνά παραγνωρισμένο, πρόσωπο της σύγχρονης Δανίας.
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