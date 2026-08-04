Πάρος: Με πάνω από 1 εκατ. επισκέπτες ετησίως γυρίζει σελίδα ιδρύοντας Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού
Πάρος: Με πάνω από 1 εκατ. επισκέπτες ετησίως γυρίζει σελίδα ιδρύοντας Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού
Σε θετική τροχιά κινείται το ταξιδιωτικό ρεύμα στην Πάρο τη φετινή χρονιά.
Σε θετική τροχιά κινείται το ταξιδιωτικό ρεύμα στην Πάρο τη φετινή χρονιά όπως αναφέρει στο Travel.gr η Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου κ. Κατερίνα Μπαρμπαρίγου.
Σύμφωνα με την κ. Μπαρμπαρίγου το νησί, επισκέπτονται πλέον σε ετήσια βάση πάνω από 1 εκατ. Έλληνες και ξένοι επισκέπτες αεροπορικώς, με πλοίο και με ιδιωτικά σκάφη. Βασικές ξένες αγορές για την Πάρο είναι οι ΗΠΑ η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία ενώ από τις αναδυόμενες αγορές έχει αποκτήσει δυναμική τα δύο, τρία τελευταία χρόνια η Ινδία.
Σε ό,τι αφορά τη φετινή περίοδο σημειώνει ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος κινήθηκε ανοδικά παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις ενώ υπάρχουν προσδοκίες ότι το έτος θα κλείσει με θετικό πρόσημο στα βασικά τουριστικά μεγέθη. Οι πρόσφατες πυρκαγιές δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσουν συνολικά τη θετική πορεία του τουρισμού στο νησί. Επίσης, ειδική μνεία κάνει στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με την οργανωμένη λειτουργία φέτος μετά από 16 χρόνια της μαρίνας του νησιού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Σύμφωνα με την κ. Μπαρμπαρίγου το νησί, επισκέπτονται πλέον σε ετήσια βάση πάνω από 1 εκατ. Έλληνες και ξένοι επισκέπτες αεροπορικώς, με πλοίο και με ιδιωτικά σκάφη. Βασικές ξένες αγορές για την Πάρο είναι οι ΗΠΑ η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία ενώ από τις αναδυόμενες αγορές έχει αποκτήσει δυναμική τα δύο, τρία τελευταία χρόνια η Ινδία.
Σε ό,τι αφορά τη φετινή περίοδο σημειώνει ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος κινήθηκε ανοδικά παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις ενώ υπάρχουν προσδοκίες ότι το έτος θα κλείσει με θετικό πρόσημο στα βασικά τουριστικά μεγέθη. Οι πρόσφατες πυρκαγιές δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσουν συνολικά τη θετική πορεία του τουρισμού στο νησί. Επίσης, ειδική μνεία κάνει στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με την οργανωμένη λειτουργία φέτος μετά από 16 χρόνια της μαρίνας του νησιού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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