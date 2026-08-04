Καλοκαίρι με τον Αλέκο Φασιανό στην Κέρκυρα
Καλοκαίρι με τον Αλέκο Φασιανό στην Κέρκυρα
Έκθεση από την Εθνική Πινακοθήκη στο νησί των Φαιάκων γίνεται η αφορμή για επίσκεψη στο «στολίδι» του Ιονίου.
Ο ήλιος ξεμυτίζει πίσω από τις βουνοκορυφές και υψώνεται σταδιακά στον καλοκαιρινό ουρανό, και όσο ανεβαίνει τόσο περισσότερο χαρίζει τη λάμψη του και τη θέρμη του σε όλη την πλάση. Υπό το άγρυπνο βλέμμα του, οι άνθρωποι περπατούν, στέκονται, μιλούν, τρώνε, γελούν, ερωτεύονται, βουτούν στη θάλασσα, λιάζονται, διαβάζουν, ατενίζουν το κύμα, τη φύση, τον ορίζοντα, επιδίδονται στη μεσημβρινή ραστώνη.
Κατά το απογευματάκι, το βλέμμα των ανθρώπων πίσω από τα σκούρα γυαλιά ηλίου τους ακολουθεί τον ήλιο που κατηφορίζει για να βγει στην απέναντι πλευρά και να την φωτίσει και αυτή. Η ματιά του δεν απαρνιέται την πλάση. Παρατηρεί στιγμές που συνάμα είναι εικόνες του καλοκαιριού. Εικόνες πανέμορφες χάρη στην απλότητά τους· στην απλότητα εντοπίζεται η ομορφιά και ο Αλέκος Φασιανός (1935-2022) το γνώριζε και το απέδωσε ζωγραφικά στον μέγιστο βαθμό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κατά το απογευματάκι, το βλέμμα των ανθρώπων πίσω από τα σκούρα γυαλιά ηλίου τους ακολουθεί τον ήλιο που κατηφορίζει για να βγει στην απέναντι πλευρά και να την φωτίσει και αυτή. Η ματιά του δεν απαρνιέται την πλάση. Παρατηρεί στιγμές που συνάμα είναι εικόνες του καλοκαιριού. Εικόνες πανέμορφες χάρη στην απλότητά τους· στην απλότητα εντοπίζεται η ομορφιά και ο Αλέκος Φασιανός (1935-2022) το γνώριζε και το απέδωσε ζωγραφικά στον μέγιστο βαθμό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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