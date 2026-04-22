Θετική η εικόνα για τα ξενοδοχεία της Αθήνας το πρώτο τρίμηνο του έτους
Στο πρώτο τρίμηνο η μέση πληρότητα αυξήθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Σε θετικό πεδίο κινήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους οι επιδόσεις των βασικών μεγεθών των ξενοδοχείων της Αθήνας και γενικότερα της Αττικής σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού.
Όπως αναφέρει η Ένωση η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, με γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει τις επιπτώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι καθίσταται αναγκαίος ο συνεχής επαναπροσδιορισμός των εκτιμήσεων, καθώς και η αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων.
Παρά το θετικό πρόσημο το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκε χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Επίσης, η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει ότι ο ρυθμός αύξησης που καταγράφηκε κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, επιβραδύνεται τον Μάρτιο. Σε επίπεδο πληρότητας, μέσης τιμής δωματίου και εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο η εικόνα του Μαρτίου εμφανίζεται ασθενέστερη συγκριτικά με τους δύο πρώτους μήνες του έτους, ενώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες ξενοδοχείων σημειώνονται μηδενικές ή και αρνητικές μεταβολές. Ειδικότερα, στο πρώτο τρίμηνο η μέση πληρότητα αυξήθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, η μέση τιμή δωματίου κατά 2% και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο κατά 4,5%.
