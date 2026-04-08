Σταθερή η ταξιδιωτική ζήτηση προς Ελλάδα από τη γερμανική αγορά
Συμμετοχή του ΕΟΤ σε roadshow της DERTOUR.
H σταθερή πορεία των κρατήσεων από τη γερμανική αγορά προς την Ελλάδα επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια του Campus Lounge Roadshow «Sea and Sun» για τις επιλογές θερινών διακοπών στον ευρωπαϊκό νότο και τη Μεσόγειο, που διοργάνωσε σε επιλεγμένες πόλεις της Γερμανίας ο Tour Operaton DERTOUR με τη συμμετοχή του ΕΟΤ.
Στο roadshow έλαβαν μέρος εκπρόσωποι ξενοδοχείων από τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς και τον Τουριστικό Οργανισμό της Αιγύπτου, ενώ η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Μαγδεμβούργου και του Αμβούργου, στις οποίες δήλωσαν το παρόν περισσότερα από 45 τουριστικά γραφεία ανά πόλη.
Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη, ενημέρωσε τα προσκεκλημένα τουριστικά γραφεία για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και την ποικιλομορφία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, που υπόσχεται στον επισκέπτη ασφαλείς διακοπές γεμάτες μοναδικές εμπειρίες όλο τον χρόνο, ενώ παρουσίασε, επίσης, τη διαρκώς αναπτυσσόμενη συνδεσιμότητα με ελληνικούς προορισμούς και τους ανερχόμενους στη Γερμανία προορισμούς της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα