Ταξίδι στη Σοκότρα: Το νησί που μοιάζει να ανήκει σε άλλον πλανήτη
Ταξίδι στη Σοκότρα: Το νησί που μοιάζει να ανήκει σε άλλον πλανήτη
Ένας σπάνιος και άγνωστος στους πολλούς προορισμός κοντά στην Υεμένη με τοπία που ξεπερνούν τη φαντασία και βιοποικιλότητα μοναδική
Γνωρίστε έναν σπάνιο και άγνωστο στους πολλούς προορισμό κοντά στην Υεμένη με τοπία που ξεπερνούν τη φαντασία και βιοποικιλότητα μοναδική -εξού και η UNESCO το έχει εντάξει στον κατάλογο των Φυσικών Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Για μένα, όπως και για πολλούς από εσάς ίσως, η λέξη Σοκότρα ήταν άγνωστη. Μέχρι που είδα φωτογραφίες και διάβασα γι’ αυτό το ανέγγιχτο από τον πολιτισμό και απομονωμένο μικρό αρχιπέλαγος των τεσσάρων νησιών, κοντά στην είσοδο του Κόλπου του Αντεν. Και έμεινα ενεή!
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Για μένα, όπως και για πολλούς από εσάς ίσως, η λέξη Σοκότρα ήταν άγνωστη. Μέχρι που είδα φωτογραφίες και διάβασα γι’ αυτό το ανέγγιχτο από τον πολιτισμό και απομονωμένο μικρό αρχιπέλαγος των τεσσάρων νησιών, κοντά στην είσοδο του Κόλπου του Αντεν. Και έμεινα ενεή!
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα