Φουρνά Ευρυτανίας: Η Βασιλική και ο Στέφανος, νέοι κάτοικοι του χωριού που ζωντάνεψε ξανά, άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση

Η ζωή ανάμεσα στη Γερμανία και την Αθήνα την οδήγησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με την οικογένειά της στο χωριό.