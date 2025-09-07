Μπάλτα ντι Στρίγκα: Οι παραμυθένιοι καταρράκτες της Ηπείρου

Το Ηλιοχώρι είναι ένα μικρό βλαχοχώρι, σκαρφαλωμένο στα 920 μέτρα υψόμετρο, στην ανατολική πλευρά της Τύμφης, που φτάνει τα 2.497 μέτρα. Το χωριό περιβάλλεται από πλούσια φύση με πεύκα, δρυς και έλατα, ενώ η θέα του απλώνεται προς τον Ρασενίτη ποταμό και τον Σμόλικα στα βορειοανατολικά. Λίγο έξω από το χωριό βρίσκονται οι καταρράκτες Μπάλτα ντι Στρίγκα, ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Βρίσκονται περίπου ένα χιλιόμετρο νότια, στα 780 μέτρα υψόμετρο, και αποτελούν τμήμα του Κρυοπόταμου, παραπόταμου του Ρασενίτη.

Οι καταρράκτες σχηματίζουν σύμπλεγμα τριών σημείων, όπου το νερό κατεβαίνει διαδοχικά. Ο πρώτος είναι και ο πιο εντυπωσιακός, με πτώση περίπου 25 μέτρων, που δημιουργεί λίμνη με βάθος τοπικά άνω των πέντε μέτρων. Ακολουθεί δεύτερος μικρότερος καταρράκτης και στη συνέχεια ένας τρίτος, που μοιάζει περισσότερο με φυσικό σκαλοπάτι, τα νερά του οποίου επίσης σχηματίζουν λίμνη.

