Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονη για επίθεση σε τρεις ανήλικες
Θεσσαλονίκη Επίθεση Ανήλικοι

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονη για επίθεση σε τρεις ανήλικες

Οι τρεις ανήλικες, ηλικίας 13 και 14 ετών, που δέχθηκαν την επίθεση, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονη για επίθεση σε τρεις ανήλικες
Με χειροπέδες κατέληξε μια 15χρονη, η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε τρεις ανήλικες το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία της περιοχής. Οι τρεις ανήλικες, ηλικίας 13 και 14 ετών, που δέχθηκαν την επίθεση, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μάλιστα, η μία 14χρονη κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους.

Μετά το συμβάν, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 15χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων. Στη συνέχεια, η ανήλικη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

