Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το A Day With My Pet από το topetmou.gr στο Περιστέρι
Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το A Day With My Pet από το topetmou.gr στο Περιστέρι
Μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν τον χώρο μαζί με τους αγαπημένους τους τετράποδους φίλους.
ε τεράστια επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το A Day With My Pet του topetmou.gr, στην Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι.
Μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν τον χώρο μαζί με τους αγαπημένους τους τετράποδους φίλους, δημιουργώντας μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, παιχνίδι, παιδικές φωνές και φυσικά πολλές κουνιστές ουρές!
Η 8η μεγάλη γιορτή του topetmou.gr, που συνδιοργανώθηκε με την Περιφέρεια Αττικής, μετέτρεψε το κέντρο του Περιστερίου σε σημείο συνάντησης για όλους τους φιλόζωους, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία με δημιουργικές δραστηριότητες, ενημερωτικές δράσεις, δώρα, εκπλήξεις και πολλές ευκαιρίες για όμορφες στιγμές ανάμεσα στους κηδεμόνες και τα κατοικίδιά τους.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η ηθοποιός Νικολέττα Καρρά, η οποία με την ενέργειά της έδωσε τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό στη διοργάνωση, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών και συμβάλλοντας στη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μεγάλης γιορτής. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν τον χώρο μαζί με τους αγαπημένους τους τετράποδους φίλους, δημιουργώντας μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, παιχνίδι, παιδικές φωνές και φυσικά πολλές κουνιστές ουρές!
Η 8η μεγάλη γιορτή του topetmou.gr, που συνδιοργανώθηκε με την Περιφέρεια Αττικής, μετέτρεψε το κέντρο του Περιστερίου σε σημείο συνάντησης για όλους τους φιλόζωους, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία με δημιουργικές δραστηριότητες, ενημερωτικές δράσεις, δώρα, εκπλήξεις και πολλές ευκαιρίες για όμορφες στιγμές ανάμεσα στους κηδεμόνες και τα κατοικίδιά τους.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η ηθοποιός Νικολέττα Καρρά, η οποία με την ενέργειά της έδωσε τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό στη διοργάνωση, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών και συμβάλλοντας στη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μεγάλης γιορτής. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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