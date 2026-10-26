Συνελήφθη ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος, ήταν δεξί χέρι του Γιαννακόπουλου στην απάτη με τους φούρνους «Χωριάτικο»

Ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του «εγκέφαλου» της απάτης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ λειτουργούσε και ως ενδιάμεσος με τους αχυρανθρώπους που τοποθετούνταν σε θέσεις – κλειδιά

φορολογική απάτη 100 εκατομμυρίων ευρώ.



Ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος καθώς φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη του επιχειρηματία και να γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες. Ο Ρίζος Ρίζος, που βρίσκεται μεταξύ των 59 συλληφθέντων, φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του «εγκέφαλου» της απάτης, ενώ λειτουργούσε και ως ενδιάμεσος με τους αχυρανθρώπους που τοποθετούνταν σε θέσεις – κλειδιά.

O Ριζος Ρίζος, που χαρακτηριζόταν ως δυναμικό στέλεχος της ΓΕΝΟΠ, είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο την περίοδο 2010- 2012 , το λεγόμενο « ΓΕΝΟΠ -tours” που αφορούσε διασπάθιση δημοσίου χρήματος και πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά από σχετικό έλεγχο του ΣΔΟΕ και πόρισμα του τότε Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή.







Τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης του 2012 για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος περιλαμβάνουν:



• Οι κατηγορίες: Αφορούσαν παράνομες χρηματοδοτήσεις της ΔΕΗ προς το συνδικαλιστικό σωματείο των εργαζομένων (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ) κατά την περίοδο 2008–2011. Τα χρήματα αυτά, αντί για τον προβλεπόμενο σκοπό τους, χρησιμοποιήθηκαν για τη διοργάνωση πολυτελών ταξιδιών στο εξωτερικό, συνέδρια, υπερκοστολογημένα γεύματα, δώρα και άλλες παροχές.







• Η κατάληξη: Συνολικά 59 άτομα (ανάμεσά τους πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι της ΔΕΗ, καθώς και κορυφαίοι συνδικαλιστές όπως ο Νίκος Φωτόπουλος) παραπέμφθηκαν σε δίκη με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για απιστία στην υπηρεσία και απάτη.



Το 2018, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αθώωσε την πλειονότητα των κατηγορουμένων (51 από τους 58). Επτά συνδικαλιστικά στελέχη καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης με αναστολή, καθώς το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες από κακουργήματα σε πλημμελήματα.



Οι αχυράνθρωποι του Γιαννακόπουλου



Κλείσιμο protothema.gr αναφέρουν πως



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως από την έρευνα εντοπίστηκαν και



Να σημειωθεί πως εκτός από τους φούρνους, ο επιχειρηματίας δραστηριοποιούνταν στη Ρόδο αλλά και στη Μύκονο, κυρίως στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.



Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει μέχρι στιγμής για την υπόθεση 59 άτομα και έχουν διεξάγει έρευνες στην Αττική, στη Μύκονο, στη Ρόδο, στη Ζάκυνθο αλλά και στα Γιάννενα όπου συνελήφθη ο επιχειρηματίας. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι την ημέρα που συνελήφθη ο Γιαννακόπουλος

Χειροπέδες πέρασαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ Ρίζο Ρίζο ο οποίος φέρεται να ήταν το δεξί χέρι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» Άγγελου Γιαννακόπουλου που κατηγορείται γιαΟ πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος καθώς φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη του επιχειρηματία και να γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες. Ο Ρίζος Ρίζος, που βρίσκεται μεταξύ των 59 συλληφθέντων, φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του «εγκέφαλου» της απάτης, ενώ λειτουργούσε και ως ενδιάμεσος με τους αχυρανθρώπους που τοποθετούνταν σε θέσεις – κλειδιά.O Ριζος Ρίζος, που χαρακτηριζόταν ως δυναμικό στέλεχος της ΓΕΝΟΠ, είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο την περίοδο 2010- 2012 , το λεγόμενο « ΓΕΝΟΠ -tours” που αφορούσε διασπάθιση δημοσίου χρήματος και πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά από σχετικό έλεγχο του ΣΔΟΕ και πόρισμα του τότε Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή.Ο εν λόγω συνδικαλιστής αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και συνταξιοδοτήθηκε το 2013 ενώ οι πρώην συνάδελφοί του γνώριζαν ότι ήταν συνεταίρος του επιχειρηματία της αλυσίδας «Χωριάτικο» . Η σημερινή διοίκηση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αναφέρει ότι προκειμένου να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν το ποσό της παράνομης χρηματοδότησης ύψους 1.200.000 ευρώ.Τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης του 2012 για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος περιλαμβάνουν:• Οι κατηγορίες: Αφορούσαν παράνομες χρηματοδοτήσεις της ΔΕΗ προς το συνδικαλιστικό σωματείο των εργαζομένων (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ) κατά την περίοδο 2008–2011. Τα χρήματα αυτά, αντί για τον προβλεπόμενο σκοπό τους, χρησιμοποιήθηκαν για τη διοργάνωση πολυτελών ταξιδιών στο εξωτερικό, συνέδρια, υπερκοστολογημένα γεύματα, δώρα και άλλες παροχές.• Τα ποσά: Η συνολική ζημία ξεπερνούσε το 1.000.000 ευρώ σε εικονικά ή υπερκοστολογημένα τιμολόγια. Επιπλέον, περιλαμβανόταν ένα άτοκο δάνειο ύψους 500.000 ευρώ από τη ΔΕΗ προς τη ΓΕΝΟΠ, καθώς και 300.000 ευρώ για μια μελέτη που δεν εκπονήθηκε ποτέ.• Η κατάληξη: Συνολικά 59 άτομα (ανάμεσά τους πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι της ΔΕΗ, καθώς και κορυφαίοι συνδικαλιστές όπως ο Νίκος Φωτόπουλος) παραπέμφθηκαν σε δίκη με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για απιστία στην υπηρεσία και απάτη.Το 2018, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αθώωσε την πλειονότητα των κατηγορουμένων (51 από τους 58). Επτά συνδικαλιστικά στελέχη καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης με αναστολή, καθώς το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες από κακουργήματα σε πλημμελήματα.Πληροφορίες τουαναφέρουν πως ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος βρισκόταν πίσω από ένα δίκτυο περίπου 400 εταιρειών στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές «αχυράνθρωποι». Άνθρωποι δηλαδή που εμφανίζονταν μόνο τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ενώ, ουσιαστικά, αυτές ελέγχονταν από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως από την έρευνα εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκουν σε τρεις γυναίκες που φέρονται να είναι συνεργάτιδες του Γιαννακόπουλου . Στους λογαριασμούς αυτούς βρέθηκαν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.Να σημειωθεί πως εκτός από τους φούρνους, ο επιχειρηματίας δραστηριοποιούνταν στη Ρόδο αλλά και στη Μύκονο, κυρίως στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει μέχρι στιγμής για την υπόθεση 59 άτομα και έχουν διεξάγει έρευνες στην Αττική, στη Μύκονο, στη Ρόδο, στη Ζάκυνθο αλλά και στα Γιάννενα όπου συνελήφθη ο επιχειρηματίας. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι την ημέρα που συνελήφθη ο Γιαννακόπουλος είχε επιστρέψει από το Ντουμπάι και αποφασίστηκε η σύλληψη του καθώς εκτιμήθηκε ότι είναι πιθανόν να επιχειρήσει να διαφύγει εκ νέου στο εξωτερικό, αυτή τη φορά μέσω Αλβανίας.



Το κατάστημα-στρατηγείο στη λεωφόρο Κηφισού Κομβικό ρόλο στη λειτουργία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είχε το κατάστημα Sfoliata Store, στη λεωφόρο Κηφισού. Σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΟΕ, στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνταν οι συνεννοήσεις και οι επαφές μεταξύ των μελών της οργάνωσης, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.



Οι αστυνομικοί αναμένεται να αναζητήσουν στο κατάστημα υλικό και στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας και τις διασυνδέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων.



Η έρευνα αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικής δραστηριότητας, στο οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμπλέκονται τουλάχιστον 400 εταιρείες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αλυσίδα «Χωριάτικο», η οποία διαθέτει δεκάδες καταστήματα, ιδιόκτητα και franchise, σε πολλές περιοχές της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων στον Βόλο.