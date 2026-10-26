Πού θα είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες, οι 8 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σήμερα

Αναβαθμίστηκε το έκτακτο της ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και την 28η Οκτωβρίου - Σε Τροιζηνία και Κορωπί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής





Μάλιστα, προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.







Οι 8 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τη Δευτέρα Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 13:00 το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (70 χιλιοστά) και ακολούθησε το Κορωπί (49 χιλιοστά).



Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 13:00 της Δευτέρας.





Αναβαθμίστηκε το έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και την 28η Οκτωβρίου Νωρίτερα, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ την προειδοποίηση που εξέδωσε την Κυριακή (25/10), καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας έως και την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου.



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Πιο συγκεκριμένα:



Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Α. Σήμερα Δευτέρα (26-10-2026)



α) Στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).



Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την κακοκαιρία να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και τα φαινόμενα να συνεχίζονται και τις επόμενες ώρες.Μάλιστα, προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων υπάρχουν το μεσημέρι της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος , στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, εξαιτίας της βροχής. Ειδικότερα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της Λ. Αμφιθέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή του Π. Φαλήρου. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από τηνΣημειώνεται ότι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε στην αναβάθμιση της προειδοποίησης που είχε εκδώσει την Κυριακή (25/10) σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας έως και την Τετάρτη (28/10).Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 13:00 το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην(70 χιλιοστά) και ακολούθησε το(49 χιλιοστά).Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 13:00 της Δευτέρας.Νωρίτερα, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ την προειδοποίηση που εξέδωσε την Κυριακή (25/10), καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας έως και την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου.Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Ελλάδα, με πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα σήμερα και για περισσότερες περιοχές ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.Πιο συγκεκριμένα:Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α) Στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



γ) Στις Σποράδες και την Εύβοια (πορτοκαλί προειδοποίηση).



δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ε) Στην Αττική από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Β. Αύριο Τρίτη (27-10-2026)



α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).



γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).



στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Γ. Μεθαύριο Τετάρτη (28-10-2026)



α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).



β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).



β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).



γ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).



δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



δ) Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).