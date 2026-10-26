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Διάσωση 45 μεταναστών στα ανοιχτά της Ιεράπετρας
Διάσωση 45 μεταναστών στα ανοιχτά της Ιεράπετρας
Την λέμβο με τους μετανάστες εντόπισε φορτηγό πλοίο
Λέμβος με 45 μετανάστες εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Κρήτης, περίπου 27 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των ακτών της Ιεράπετρας.
Τους μετανάστες εντόπισε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν από πλωτό του Λιμενικού.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ.
Τους μετανάστες εντόπισε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν από πλωτό του Λιμενικού.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ.
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