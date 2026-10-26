Ο Εμπαπέ στα χνάρια των Κριστιάνο Ρονάλντο, Πούσκας και Ντι Στέφανο: Το μυθικό επίτευγμα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης
SPORTS
Κιλιάν Εμπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα γκολ La Liga

Ο Εμπαπέ στα χνάρια των Κριστιάνο Ρονάλντο, Πούσκας και Ντι Στέφανο: Το μυθικό επίτευγμα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης

Ιστορία έγραψε ο Γάλλος επιθετικός με τα δύο γκολ που σημείωσε στο νικηφόρο ντέρμπι των Μαδριλένων κόντρα στη Μπαρτσελόνα με σκορ 2-1

Ο Εμπαπέ στα χνάρια των Κριστιάνο Ρονάλντο, Πούσκας και Ντι Στέφανο: Το μυθικό επίτευγμα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης
Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μια νίκη με τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική σημασία στο Clasico, επικρατώντας με 2-1 της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και μειώνοντας στους τρεις βαθμούς την απόσταση από την κορυφή της La Liga.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με δύο προσωπικά τέρματα οδήγησε τη «βασίλισσα» στην κατάκτηση μίας σπουδαίας νίκης. 



Για τον Γάλλο σούπερ σταρ, ωστόσο, το ντέρμπι είχε και ξεχωριστή προσωπική σημασία. Τα δύο γκολ απέναντι στους Καταλανούς τον έφεραν στα 100 τέρματα με τη φανέλα της Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά του από την ημέρα που φόρεσε τη λευκή φανέλα.

Ο Εμπαπέ χρειάστηκε μόλις 116 συμμετοχές για να φτάσει σε αυτό το ορόσημο, επίδοση που τον τοποθετεί στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία του συλλόγου. Μόνο τρεις εμβληματικές μορφές της Ρεάλ κατάφεραν να συμπληρώσουν 100 γκολ σε λιγότερα παιχνίδια. Ο Φέρεντς Πούσκας, που χρειάστηκε 99 αγώνες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 105 και ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο με 114.

Η επίδοση του Εμπαπέ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν εξεταστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Γάλλος βρίσκεται ανάμεσα στους ταχύτερους ποδοσφαιριστές που έφτασαν τα 100 γκολ με έναν σύλλογο, σε μια λίστα που περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης εποχής.

Ο Χάρι Κέιν χρειάστηκε 104 παιχνίδια για να πετύχει 100 γκολ με την Μπάγερν Μονάχου, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Έρλινγκ Χάλαντ έφτασαν στο ίδιο ορόσημο σε 105 αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι αντίστοιχα. Ο Λιονέλ Μέσι συμπλήρωσε 100 τέρματα με την Ίντερ Μαϊάμι σε 115 συμμετοχές, μία λιγότερη από όσες χρειάστηκε ο Εμπαπέ.

Κλείσιμο
«Το να φτάνω τα 100 γκολ με τη Ρεάλ είναι μια λεπτομέρεια. Το σημαντικό είναι να παίρνουμε τις νίκες. Δεν σημαίνουν κάτι οι πέντε διαδοχικές νίκες, είμαστε Ρεάλ και πρέπει να νικάμε πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος μετά το Clasico.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης