Ο Εμπαπέ στα χνάρια των Κριστιάνο Ρονάλντο, Πούσκας και Ντι Στέφανο: Το μυθικό επίτευγμα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Εμπαπέ στα χνάρια των Κριστιάνο Ρονάλντο, Πούσκας και Ντι Στέφανο: Το μυθικό επίτευγμα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης
Ιστορία έγραψε ο Γάλλος επιθετικός με τα δύο γκολ που σημείωσε στο νικηφόρο ντέρμπι των Μαδριλένων κόντρα στη Μπαρτσελόνα με σκορ 2-1
Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μια νίκη με τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική σημασία στο Clasico, επικρατώντας με 2-1 της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και μειώνοντας στους τρεις βαθμούς την απόσταση από την κορυφή της La Liga.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με δύο προσωπικά τέρματα οδήγησε τη «βασίλισσα» στην κατάκτηση μίας σπουδαίας νίκης.
Για τον Γάλλο σούπερ σταρ, ωστόσο, το ντέρμπι είχε και ξεχωριστή προσωπική σημασία. Τα δύο γκολ απέναντι στους Καταλανούς τον έφεραν στα 100 τέρματα με τη φανέλα της Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά του από την ημέρα που φόρεσε τη λευκή φανέλα.
Ο Εμπαπέ χρειάστηκε μόλις 116 συμμετοχές για να φτάσει σε αυτό το ορόσημο, επίδοση που τον τοποθετεί στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία του συλλόγου. Μόνο τρεις εμβληματικές μορφές της Ρεάλ κατάφεραν να συμπληρώσουν 100 γκολ σε λιγότερα παιχνίδια. Ο Φέρεντς Πούσκας, που χρειάστηκε 99 αγώνες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 105 και ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο με 114.
Η επίδοση του Εμπαπέ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν εξεταστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Γάλλος βρίσκεται ανάμεσα στους ταχύτερους ποδοσφαιριστές που έφτασαν τα 100 γκολ με έναν σύλλογο, σε μια λίστα που περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης εποχής.
Ο Χάρι Κέιν χρειάστηκε 104 παιχνίδια για να πετύχει 100 γκολ με την Μπάγερν Μονάχου, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Έρλινγκ Χάλαντ έφτασαν στο ίδιο ορόσημο σε 105 αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι αντίστοιχα. Ο Λιονέλ Μέσι συμπλήρωσε 100 τέρματα με την Ίντερ Μαϊάμι σε 115 συμμετοχές, μία λιγότερη από όσες χρειάστηκε ο Εμπαπέ.
«Το να φτάνω τα 100 γκολ με τη Ρεάλ είναι μια λεπτομέρεια. Το σημαντικό είναι να παίρνουμε τις νίκες. Δεν σημαίνουν κάτι οι πέντε διαδοχικές νίκες, είμαστε Ρεάλ και πρέπει να νικάμε πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος μετά το Clasico.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με δύο προσωπικά τέρματα οδήγησε τη «βασίλισσα» στην κατάκτηση μίας σπουδαίας νίκης.
🚨| Mbappe becomes the 5th quickest player to score 100 goals for a single club. 🇫🇷💯⚽️ Generational player! 😮💨🔝 https://t.co/drwRSJBCwJ— Football VAR (@Footy_VAR) October 25, 2026
Για τον Γάλλο σούπερ σταρ, ωστόσο, το ντέρμπι είχε και ξεχωριστή προσωπική σημασία. Τα δύο γκολ απέναντι στους Καταλανούς τον έφεραν στα 100 τέρματα με τη φανέλα της Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά του από την ημέρα που φόρεσε τη λευκή φανέλα.
Ο Εμπαπέ χρειάστηκε μόλις 116 συμμετοχές για να φτάσει σε αυτό το ορόσημο, επίδοση που τον τοποθετεί στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία του συλλόγου. Μόνο τρεις εμβληματικές μορφές της Ρεάλ κατάφεραν να συμπληρώσουν 100 γκολ σε λιγότερα παιχνίδια. Ο Φέρεντς Πούσκας, που χρειάστηκε 99 αγώνες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 105 και ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο με 114.
Η επίδοση του Εμπαπέ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν εξεταστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Γάλλος βρίσκεται ανάμεσα στους ταχύτερους ποδοσφαιριστές που έφτασαν τα 100 γκολ με έναν σύλλογο, σε μια λίστα που περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης εποχής.
Ο Χάρι Κέιν χρειάστηκε 104 παιχνίδια για να πετύχει 100 γκολ με την Μπάγερν Μονάχου, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Έρλινγκ Χάλαντ έφτασαν στο ίδιο ορόσημο σε 105 αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι αντίστοιχα. Ο Λιονέλ Μέσι συμπλήρωσε 100 τέρματα με την Ίντερ Μαϊάμι σε 115 συμμετοχές, μία λιγότερη από όσες χρειάστηκε ο Εμπαπέ.
«Το να φτάνω τα 100 γκολ με τη Ρεάλ είναι μια λεπτομέρεια. Το σημαντικό είναι να παίρνουμε τις νίκες. Δεν σημαίνουν κάτι οι πέντε διαδοχικές νίκες, είμαστε Ρεάλ και πρέπει να νικάμε πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος μετά το Clasico.
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