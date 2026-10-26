Γεραπετρίτης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Η προστασία των παιδιών δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης

Δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, για τα 30 χρόνια προστασίας των Παιδιών στις Ένοπλες Συγκρούσεις: Από τις δεσμεύσεις στην ουσιαστική αλλαγή





Δήλωση:



«Σήμερα, το







Τριάντα χρόνια μετά την ιστορικής σημασίας έκθεση της Graça Machel για τις επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων στα παιδιά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τόσο την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όσο και τις σοβαρές προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται.



Ωστόσο, η πρόοδος δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τις δεσμεύσεις, αλλά με γνώμονα την ασφάλεια που παρέχεται στα παιδιά επί του πεδίου.







Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί –και δεν πρέπει– να αποδεχθεί τις σοβαρές παραβιάσεις εις βάρος των παιδιών ως αναπόφευκτη συνέπεια του πολέμου. Ούτε μπορούμε να επιτρέψουμε στην ατιμωρησία, τις πολιτικές διαιρέσεις ή τις αντικρουόμενες προτεραιότητες να υπονομεύσουν την αποφασιστικότητά μας να δράσουμε από κοινού.



Ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:



Πρέπει να μετουσιώσουμε τις δεσμεύσεις μας σε μετρήσιμες δράσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη λογοδοσία. Η λογοδοσία πρέπει να αντικαταστήσει την ατιμωρησία. Η πρόληψη πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Και, εξίσου επιτακτικά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις.



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Σήμερα, το πεδίο των συγκρούσεων έχει επεκταθεί και στον ψηφιακό χώρο. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν απειλές όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στο διαδίκτυο. Μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, τα παιδιά μπορούν να πέσουν θύματα στρατολόγησης, εξαναγκασμού και εκμετάλλευσης. Ένα παιδί που στρατολογείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας δεν είναι λιγότερο θύμα από ένα παιδί που στρατολογείται στο πεδίο της μάχης. Μια παραβίαση που διευκολύνεται από την τεχνολογία δεν είναι λιγότερο σοβαρή από εκείνη που διαπράττεται με συμβατικά μέσα.



Η τεχνολογία δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα ακόμη όπλο κατά των παιδιών. Αντιθέτως, πρέπει να αξιοποιηθεί για την προστασία τους.



Το ψήφισμα 2832 στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η προστασία των παιδιών πρέπει να συμβαδίζει με τη μεταβαλλόμενη φύση του πολέμου. Τα μέσα παραβιάσεων εξελίσσονται, αλλά η υποχρέωσή μας για την πρόληψή τους και την προστασία των παιδιών παραμένει στο ακέραιο. Μέσω της εκπαίδευσης, η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των παιδιών.



Η προστασία των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις και η ανάγκη αντικατάστασης της ατιμωρησίας με λογοδοσία βρέθηκαν στο επίκεντρο της δήλωσης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη , στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ιστορική έκθεση της Graça Machel.«Σήμερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα εξετάσει μία από τις κρισιμότερες και αμεσότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια: την προστασία των παιδιών από τη φρίκη των ένοπλων συγκρούσεων Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα παιδιά δεν βρίσκονται απλώς εν μέσω διασταυρούμενων πυρών· στερούνται εσκεμμένα την προστασία που δικαιούνται βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Συνεχίζουν να πληρώνουν δυσβάσταχτο τίμημα για συγκρούσεις, τις οποίες ούτε προκάλεσαν ούτε μπορούν να τερματίσουν.Τριάντα χρόνια μετά την ιστορικής σημασίας έκθεση της Graça Machel για τις επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων στα παιδιά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τόσο την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όσο και τις σοβαρές προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται.Ωστόσο, η πρόοδος δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τις δεσμεύσεις, αλλά με γνώμονα την ασφάλεια που παρέχεται στα παιδιά επί του πεδίου.Και ως προς αυτό, η πραγματικότητα παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική.Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί –και δεν πρέπει– να αποδεχθεί τις σοβαρές παραβιάσεις εις βάρος των παιδιών ως αναπόφευκτη συνέπεια του πολέμου. Ούτε μπορούμε να επιτρέψουμε στην ατιμωρησία, τις πολιτικές διαιρέσεις ή τις αντικρουόμενες προτεραιότητες να υπονομεύσουν την αποφασιστικότητά μας να δράσουμε από κοινού.Πρέπει να μετουσιώσουμε τις δεσμεύσεις μας σε μετρήσιμες δράσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη λογοδοσία. Η λογοδοσία πρέπει να αντικαταστήσει την ατιμωρησία. Η πρόληψη πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Και, εξίσου επιτακτικά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις.Η ομόφωνη υιοθέτηση, πριν από λίγες ημέρες, του Ψηφίσματος 2832 (2026) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υποβλήθηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδας και υποστηρίχθηκε από σχεδόν 100 κράτη μέλη, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Ευχαριστούμε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα κράτη που συγκηδεμόνευσαν το ψήφισμα για τη στήριξή τους.Σήμερα, το πεδίο των συγκρούσεων έχει επεκταθεί και στον ψηφιακό χώρο. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν απειλές όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στο διαδίκτυο. Μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, τα παιδιά μπορούν να πέσουν θύματα στρατολόγησης, εξαναγκασμού και εκμετάλλευσης. Ένα παιδί που στρατολογείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας δεν είναι λιγότερο θύμα από ένα παιδί που στρατολογείται στο πεδίο της μάχης. Μια παραβίαση που διευκολύνεται από την τεχνολογία δεν είναι λιγότερο σοβαρή από εκείνη που διαπράττεται με συμβατικά μέσα.Η τεχνολογία δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα ακόμη όπλο κατά των παιδιών. Αντιθέτως, πρέπει να αξιοποιηθεί για την προστασία τους.Το ψήφισμα 2832 στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η προστασία των παιδιών πρέπει να συμβαδίζει με τη μεταβαλλόμενη φύση του πολέμου. Τα μέσα παραβιάσεων εξελίσσονται, αλλά η υποχρέωσή μας για την πρόληψή τους και την προστασία των παιδιών παραμένει στο ακέραιο. Μέσω της εκπαίδευσης, η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των παιδιών.

Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αναδυόμενων τεχνολογιών πρέπει να συνοδεύεται από υπευθυνότητα, αποτελεσματικές δικλίδες ασφαλείας και σαφή δέσμευση για την προστασία των παιδιών. Η Ελλάδα ανέλαβε πρόσφατα νομοθετικές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση.



Το σημερινό μας μήνυμα είναι σαφές:



Η προστασία των παιδιών δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.



Το Συμβούλιο Ασφαλείας οφείλει να επιδείξει ενότητα και, κυρίως, να αναλάβει δράση για την επίτευξη του κοινού στόχου.



Σας ευχαριστώ».

26.10.2026, 16:19