Ένα μικρό χωριουδάκι για τα αδέσποτα ζωάκια δημιουργήθηκε στο κέντρο της Σαλαμίνας
Ένα μικρό χωριουδάκι για τα αδέσποτα ζωάκια δημιουργήθηκε στο κέντρο της Σαλαμίνας
Μια πραγματικά υπέροχη πρωτοβουλία!
Ένα μικρό "χωριουδάκι" για τα αδέσποτα ζώα έχει στηθεί στην οδό Περικλή Χατζή, στο κέντρο της Σαλαμίνας.
Μικρά σπιτάκια, νερό και τροφή προσφέρουν φροντίδα, προστασία και μια αίσθηση ασφάλειας στους τετράποδους φίλους μας που ζουν στον δρόμο, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια μικρή πρωτοβουλία μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά τους.
Το μικρό «χωριουδάκι» της οδού Περικλή Χατζή, μια πρωτοβουλία της εθελόντρια Εύας, το οποίο δεν προσφέρει απλώς στέγη και τροφή. Αποτελεί μια μικρή γωνιά φροντίδας και ανθρωπιάς, μεταφέροντας ένα ουσιαστικό μήνυμα αγάπης και ευαισθησίας προς τα ζώα που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Μικρά σπιτάκια, νερό και τροφή προσφέρουν φροντίδα, προστασία και μια αίσθηση ασφάλειας στους τετράποδους φίλους μας που ζουν στον δρόμο, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια μικρή πρωτοβουλία μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά τους.
Το μικρό «χωριουδάκι» της οδού Περικλή Χατζή, μια πρωτοβουλία της εθελόντρια Εύας, το οποίο δεν προσφέρει απλώς στέγη και τροφή. Αποτελεί μια μικρή γωνιά φροντίδας και ανθρωπιάς, μεταφέροντας ένα ουσιαστικό μήνυμα αγάπης και ευαισθησίας προς τα ζώα που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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