Το 8ο A Day With My Pet από το topetmou.gr έρχεται στο Περιστέρι
Το 8ο A Day With My Pet από το topetmou.gr έρχεται στο Περιστέρι
Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις παρέα με τα αγαπημένα τους ζωάκια.
Το A Day With My Pet συνεχίζεται και μας περιμένει το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στην Πλατεία Δημαρχείου, δίπλα στο Μετρό Περιστερίου, για μια ακόμη ημέρα αφιερωμένη στα αγαπημένα μας κατοικίδια!
Η 8η γιορτή του topetmou.gr, που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Αττικής, έρχεται στον Δήμο Περιστερίου και υπόσχεται ένα Σάββατο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και, φυσικά, τετράποδη παρέα.
Από τις 11:00 έως τις 15:00, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ξεχωριστές δράσεις, να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο των κατοικιδίων και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις μαζί τους.
Μετά το Μαρούσι, την Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο, την Πετρούπολη, τον Δήμο Παλλήνης και την Ελευσίνα, αλλά και τις παράλληλες διοργανώσεις σε Κηφισιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, σειρά έχει το Περιστέρι.
Το A Day With My Pet συνεχίζει το ταξίδι του, φέρνοντας κοντά ανθρώπους και ζώα και αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης κηδεμονίας, της υιοθεσίας και της αγάπης προς κάθε τετράποδο φίλο. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Η 8η γιορτή του topetmou.gr, που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Αττικής, έρχεται στον Δήμο Περιστερίου και υπόσχεται ένα Σάββατο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και, φυσικά, τετράποδη παρέα.
Από τις 11:00 έως τις 15:00, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ξεχωριστές δράσεις, να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο των κατοικιδίων και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις μαζί τους.
Μετά το Μαρούσι, την Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο, την Πετρούπολη, τον Δήμο Παλλήνης και την Ελευσίνα, αλλά και τις παράλληλες διοργανώσεις σε Κηφισιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, σειρά έχει το Περιστέρι.
Το A Day With My Pet συνεχίζει το ταξίδι του, φέρνοντας κοντά ανθρώπους και ζώα και αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης κηδεμονίας, της υιοθεσίας και της αγάπης προς κάθε τετράποδο φίλο. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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