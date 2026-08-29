Γάτα Μανούλ: Η σπάνια και μουτρωμένη αγριόγατα που δεν νιαουρίζει
Γάτα Μανούλ: Η σπάνια και μουτρωμένη αγριόγατα που δεν νιαουρίζει
Η αγριόγατα Μανούλ είναι γνωστή και ως Γάτα του Παλλάς, από το όνομα του Πίτερ Παλλάς, του Πρώσου επιστήμονα που ανακάλυψε το είδος.
Γιατί μπορεί να λέμε ότι μια γάτα, και μάλιστα αγριόγατα που ζει σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, είναι μουτρωμένη; Ένα βλέμμα σε μια φωτογραφία της θα μας δώσει την απάντηση.
Είναι κάποιες γάτες που δεν θα συναντήσουμε ποτέ στη ζωή μας, εκτός αν βρεθούμε σε λιβάδια και στέπες, σε μέρη που δεν έχει καταγράψει κανένας φακός. Μία από αυτές είναι και η Γάτα Μανούλ, γνωστή και ως Γάτα του Πάλλας, με το όνομα αυτό να προέρχεται από τον Πρώσο φυσιοδίφη Πέτερ Σίμον Πάλλας, ο οποίος πρώτος αναφέρθηκε στο σπάνιο αυτό είδος.
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Είναι κάποιες γάτες που δεν θα συναντήσουμε ποτέ στη ζωή μας, εκτός αν βρεθούμε σε λιβάδια και στέπες, σε μέρη που δεν έχει καταγράψει κανένας φακός. Μία από αυτές είναι και η Γάτα Μανούλ, γνωστή και ως Γάτα του Πάλλας, με το όνομα αυτό να προέρχεται από τον Πρώσο φυσιοδίφη Πέτερ Σίμον Πάλλας, ο οποίος πρώτος αναφέρθηκε στο σπάνιο αυτό είδος.
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