Bullmastiff: Προστατευτικοί και με ευαίσθητη καρδιά- Τι συνδέει τη φυλή με τον Sylvester Stalone
Bullmastiff: Προστατευτικοί και με ευαίσθητη καρδιά- Τι συνδέει τη φυλή με τον Sylvester Stalone
Η αφοσίωση αυτών των σκύλων είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά τους.
Το Bullmastiff είναι ένας σκύλος που με την εντυπωσιακή του σωματοδομή και το έντονο βλέμμα του μπορεί αρχικά να μας προκαλέσει δέος.
Πίσω όμως από τη μεγάλη του σωματική δύναμη κρύβεται ένας ιδιαίτερα στοργικός, πιστός και ήρεμος σύντροφος. Πρόκειται για μια φυλή που συνδυάζει την επιβλητική εμφάνιση με έναν χαρακτήρα γεμάτο αφοσίωση και αγάπη προς την οικογένειά της.
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Πίσω όμως από τη μεγάλη του σωματική δύναμη κρύβεται ένας ιδιαίτερα στοργικός, πιστός και ήρεμος σύντροφος. Πρόκειται για μια φυλή που συνδυάζει την επιβλητική εμφάνιση με έναν χαρακτήρα γεμάτο αφοσίωση και αγάπη προς την οικογένειά της.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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