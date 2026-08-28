Μπορεί ο σκύλος μας να καταλάβει έναν άνθρωπο που δεν πρέπει να του έχουμε εμπιστοσύνη;
Μπορεί ο σκύλος μας να καταλάβει έναν άνθρωπο που δεν πρέπει να του έχουμε εμπιστοσύνη;
Οι σκύλοι διαθέτουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες αισθήσεις και είναι πολύ καλοί στο να παρατηρούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων.
Πολλοί άνθρωποι έχουν παρατηρήσει ότι ο σκύλος τους αλλάζει συμπεριφορά όταν δει να εμφανίζεται κάποιο άτομο. Γαβγίζει, απομακρύνεται, κοιτάζει επίμονα, γρυλίζει, στέκεται ανάμεσα στον άνθρωπό του και στον άλλον. Και εμείς αναρωτιόμαστε: «Μήπως κατάλαβε κάτι που εγώ δεν έχω καταλάβει;»
Η απάντηση είναι ναι. Μπορεί να καταλάβει πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε καταλάβει. Γι’ αυτό, όταν του συστήνουμε έναν καινούργιο άνθρωπο, παρατηρούμε προσεκτικά την αντίδρασή του.
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Η απάντηση είναι ναι. Μπορεί να καταλάβει πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε καταλάβει. Γι’ αυτό, όταν του συστήνουμε έναν καινούργιο άνθρωπο, παρατηρούμε προσεκτικά την αντίδρασή του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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