Μπορεί ο σκύλος μας να καταλάβει έναν άνθρωπο που δεν πρέπει να του έχουμε εμπιστοσύνη;
TOPETMOU

Μπορεί ο σκύλος μας να καταλάβει έναν άνθρωπο που δεν πρέπει να του έχουμε εμπιστοσύνη;

Οι σκύλοι διαθέτουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες αισθήσεις και είναι πολύ καλοί στο να παρατηρούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων.

Μπορεί ο σκύλος μας να καταλάβει έναν άνθρωπο που δεν πρέπει να του έχουμε εμπιστοσύνη;
Πολλοί άνθρωποι έχουν παρατηρήσει ότι ο σκύλος τους αλλάζει συμπεριφορά όταν δει να εμφανίζεται κάποιο άτομο. Γαβγίζει, απομακρύνεται, κοιτάζει επίμονα, γρυλίζει, στέκεται ανάμεσα στον άνθρωπό του και στον άλλον. Και εμείς αναρωτιόμαστε: «Μήπως κατάλαβε κάτι που εγώ δεν έχω καταλάβει;»

Η απάντηση είναι ναι. Μπορεί να καταλάβει πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε καταλάβει. Γι’ αυτό, όταν του συστήνουμε έναν καινούργιο άνθρωπο, παρατηρούμε προσεκτικά την αντίδρασή του.

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