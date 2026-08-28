5 ιδέες για να μην ανεβαίνει η γάτα σας στον πάγκο της κουζίνας
5 ιδέες για να μην ανεβαίνει η γάτα σας στον πάγκο της κουζίνας
Πόσες φορές δεν έχετε πιάσει στα πράσα την πονηρή γατούλα σας να κάνει πασαρέλα πάνω στον πάγκο της κουζίνας;
Oι γάτες τρελαίνονται να σκαρφαλώνουν σε ψηλά μέρη και να ατενίζουν κάτω. Η αγαπημένη τους αυτή συνήθεια μάς κάνει συχνά έξω φρενών όταν έχει να κάνει με την κουζίνα μας, και συγκεκριμένα με τον πάγκο όπου βάζουμε τα τρόφιμα.
Η αλήθεια είναι ότι ο πάγκος αυτός είναι μια πρόκληση για τις γάτες, πώς να το κάνουμε. Μυρωδιές, υπολείμματα κάποιου φαγητού ή ψωμιού, το μέρος αυτό είναι το αγαπημένο σημείο τους. Όταν δε στο σπίτι ζουν περισσότερες από μία γάτες, ο πάγκος είναι το σημείο συνάντησής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η αλήθεια είναι ότι ο πάγκος αυτός είναι μια πρόκληση για τις γάτες, πώς να το κάνουμε. Μυρωδιές, υπολείμματα κάποιου φαγητού ή ψωμιού, το μέρος αυτό είναι το αγαπημένο σημείο τους. Όταν δε στο σπίτι ζουν περισσότερες από μία γάτες, ο πάγκος είναι το σημείο συνάντησής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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