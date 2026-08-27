Γιατί είναι τόσο εύκολο να τρυπώσουν οι κατσαρίδες στο σπίτι μας; Τα πιο συχνά σημεία που μπαίνουν
Γιατί είναι τόσο εύκολο να τρυπώσουν οι κατσαρίδες στο σπίτι μας; Τα πιο συχνά σημεία που μπαίνουν
Ακόμη κι αν έχουμε το σπίτι ερμητικά κλειστό, και λέμε ότι δεν χωράει να μπει ούτε κόκκος σκόνης, θα έρθουν οι κατσαρίδες να μας διαψεύσουν.
Μπορεί να έχουμε το σπίτι μας ερμητικά κλειστό, να ορκιζόμαστε ότι δεν χωράει να μπει ούτε ίχνος σκόνης, πόσο μάλλον κάποιο έντομο. Κι όμως, οι πιο ανεπιθύμητοι επισκέπτες βρίσκουν πάντα τρόπο να τρυπώνουν.
Φυσικά, μιλάμε για τις κατσαρίδες, τον εφιάλτη πολλών από εμάς. Ο φόβος, η απέχθεια κτλ γίνονται χειρότερα, από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να έρθει το καλοκαίρι για να τις δούμε, αλλά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τις συναντάμε όλο το χρόνο, μιας και οι χειμώνες είναι ήπιοι και οι θερμοκρασίες δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Τα δύο αυτά γεγονότα δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να μπορούν τα έντομα αυτά να εμφανίζονται μπροστά μας, όποτε θέλουν αυτά.
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Φυσικά, μιλάμε για τις κατσαρίδες, τον εφιάλτη πολλών από εμάς. Ο φόβος, η απέχθεια κτλ γίνονται χειρότερα, από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να έρθει το καλοκαίρι για να τις δούμε, αλλά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τις συναντάμε όλο το χρόνο, μιας και οι χειμώνες είναι ήπιοι και οι θερμοκρασίες δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Τα δύο αυτά γεγονότα δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να μπορούν τα έντομα αυτά να εμφανίζονται μπροστά μας, όποτε θέλουν αυτά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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