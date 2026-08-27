Σκύλος έπεσε σε τρύπα 3 μέτρων στη Θεσσαλονίκη – Τον έσωσε η Πυροσβεστική

Με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, ο σκύλος βγήκε σώος και επέστρεψε στην αγκαλιά του ανθρώπου του.