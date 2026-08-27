Σκύλος έπεσε σε τρύπα 3 μέτρων στη Θεσσαλονίκη – Τον έσωσε η Πυροσβεστική
Σκύλος έπεσε σε τρύπα 3 μέτρων στη Θεσσαλονίκη – Τον έσωσε η Πυροσβεστική
Με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, ο σκύλος βγήκε σώος και επέστρεψε στην αγκαλιά του ανθρώπου του.
Η απλή, καθημερινή βόλτα για τον Rocky και την κηδεμόνα του στη Θεσσαλονίκη, πήρε μια απρόσμενη και επικίνδυνη τροπή.
Όπως αναφέρει το thesspost.gr, κατά τη διάρκεια της καθημερινής βόλτας του σκύλου με την κηδεμόνα του, οι δύο τους πέρασαν από ένα σημείο και ξαφνικά ο Rocky βρέθηκε μέσα σε μια τρύπα 3 μέτρων. Στο σημείο γίνονταν έργα του ΔΕΔΔΗΕ και η τρύπα είχε καλυφθεί πρόχειρα με ξύλα. Ο σκύλος εγκλωβίστηκε και αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για να επέμβει.
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Όπως αναφέρει το thesspost.gr, κατά τη διάρκεια της καθημερινής βόλτας του σκύλου με την κηδεμόνα του, οι δύο τους πέρασαν από ένα σημείο και ξαφνικά ο Rocky βρέθηκε μέσα σε μια τρύπα 3 μέτρων. Στο σημείο γίνονταν έργα του ΔΕΔΔΗΕ και η τρύπα είχε καλυφθεί πρόχειρα με ξύλα. Ο σκύλος εγκλωβίστηκε και αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για να επέμβει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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