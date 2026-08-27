Αλεπούδες στο ΟΑΚΑ: Οδηγίες για να συνυπάρχουμε αρμονικά μαζί τους
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Αλεπούδες στο ΟΑΚΑ: Οδηγίες για να συνυπάρχουμε αρμονικά μαζί τους

Μετά τις διάφορες γειτονιές της Αθήνας, οι αλεπούδες εμφανίστηκαν και μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Αλεπούδες στο ΟΑΚΑ: Οδηγίες για να συνυπάρχουμε αρμονικά μαζί τους
Όσοι κινούνται μέσα και γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο είναι πιθανό να έχουν συναντήσει τις αλεπούδες που έχουν κάνει προσφάτως την εμφάνισή τους.

Η εμφάνιση της άγριας ζωής στον αστικό ιστό δεν είναι καινούρια είδηση, μιας και ακούμε συνεχώς για αλεπούδες και αγριογούρουνα που κάνουν βόλτες σε γειτονιές των πόλεων. Από την Πετρούπολη και το Κερατσίνι μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, ήρθε η σειρά και του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι να δει τις πρώτες αλεπούδες.

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